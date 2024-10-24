Türk ve Hırvat Kadınları Resim ve Fotoğraf Sergisi Zagreb'de Açıldı

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) "Türk ve Hırvat Kadınları Resim ve Fotoğraf Sergisi" açıldı.

YEE'nin Zagreb'deki merkezinde Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen serginin açılışına Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Nurdan Erpulat Altuntaş, YEE Zagreb Müdürü Fuat Korkmaz ve davetliler katıldı.

Korkmaz, açılışta yaptığı konuşmada, sergideki eserlerde Türk ve Hırvat kadın sanatçıların farklı bakış açılarını, duygularını ve hikayelerini yansıtan 50'den fazla eserin bulunduğunu belirtti.

Eserlerin sanatçıların iç dünyasını da yansıttığını aktaran Korkmaz, çalışmayla birlikte iki ülke kültürünün ortak noktalarının görülebildiğini ifade etti.

Sanatçılar adına konuşan Selnur Yelen ise eserlerin satışından elde edilecek gelirin bir kısmının down sendromlu çocuklara bağışlanacağını kaydetti.