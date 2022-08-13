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Türk üniversiteleri Ürdün'deki fuarda tanıtıldı

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Türk üniversiteleri Ürdün'deki fuarda tanıtıldı

Türkiye'den 10 üniversitenin tanıtıldığı Ürdün'deki fuara, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye'den 10 üniversitenin tanıtıldığı Ürdün'deki fuara, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlik, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve eğitim alanında faaliyet gösteren United Education şirketinin iş birliğinde başkent Amman'daki bir otelde gerçekleştirildi.

Fuarın açılışına Amman YEE Müdürü Cengiz Eroğlu'nun yanı sıra Ürdün- Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Yasin el-Husban ve Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği diplomatları katıldı.

Amman YEE Müdürü Cengiz Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ürdünlü öğrencilerin fuara ciddi katılım gösterdiklerini belirtti.

Eroğlu, "Katılımın bu kadar yoğun olması, Ürdünlülerin Türkiye'de eğitim görme isteğini gösteriyor ve istisnai bir durum değil. İki ülke arasındaki ilişkiler her alanda gelişmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Husban ise "Kral 2. Abdullah ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temellerini attığı ilişkilerimiz her alanda güçlü." dedi.

Türkiye'den 10 üniversitenin fuara katıldığını aktaran Husban, fuarın iki ülke arasındaki ilişkiler açısından önemine işaret etti.

Bahçeşehir, Işık, İstanbul Aydın, İstanbul Medipol, İstinye, İstanbul Okan, Kadir Has, Özyeğin, Üsküdar ve Yeni Yüzyıl üniversiteleri fuarda tanıtım yaptı.

Resmi verilere göre, Türkiye'deki özel ve devlet üniversitelerinde 5 binden fazla Ürdünlü öğrenci öğrenim görüyor.

AA / Laith Al - Güncel

Cengiz Eroğlu Türkiye Amman Ürdün Güncel Haberler

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