Türk Toraks Derneği'nden "Halk İçin Akciğer Sağlığı Kongresi"... Çağlar Çuhadaroğlu: "Her Üç Lise Öğrencisinden Birisi Sigarayla Tanışıyor.

(ANKARA) - Türk Toraks Derneği (TTD) Başkanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, "3'üncü Halk İçin Akciğer Sağlığı Kongresi"ne ilişkin, "Her üç lise öğrencisinden birisi sigarayla tanışıyor. E-sigara ciddi bir dert. Bu ülkede akciğer kanseri git gide artmaya başladı. Bunun tanısı, tedavisi nasıl yapılıyor. Havamız kirleniyor, bunun yarattığı bir sürü hastalıklar var. Yine kirlenen havayla beraber alerjiler artmaya başladı. Özetle solukla ilgili, akciğerle ilgili ne hastalık varsa tanısı, tedavisi, doğru bilinenleri, yanlış bilinenleri bu iki gün içinde Türk Toraks Derneği online olarak halkla buluşup aktaracak" dedi. TTD Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Kılınç, "Türkiye'de geçen yıl 158 milyar adet sigara satıldığını, bunun bir dünya rekoru olduğunu" söyledi.

TTD tarafından "3'üncü Halk İçin Akciğer Sağlığı Kongresi" başladı. TTD Başkanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Kılınç ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Nesrin Öcal iki gün sürecek ve derneğin Youtube kanalından canlı yayınlanacak kongre öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çuhadaroğlu, kongreye ilişkin şunları kaydetti:

"Türk Toraks Derneği olarak 3'üncü Halk Kongremizi yapmanın heyecanı içerisindeyiz. Daha önce pandemi döneminde evlerdeyken halkımızı bilgilendirmek bizim için çok öncelikli bir görevdi. Bunu iki kongreyle yaptık. Daha sonra gördük ki her yerde sağlıkla ilgili bilgi talebi çok fazla ancak doğru bilgiye ulaşmak çok kolay değil. O yüzden Türk Toraks Derneği yıllar boyu getirdiği deneyimi halkla paylaşabilmek amacıyla bir online kongreyi yeniden hayata geçirme çabası içerisine girdi ve bugün önemli de bir günde Emek ve Dayanışma Günü'nde 1 ve 2 Mayıs'ta bu kongreyi online olarak yapma şansını elde ettik. Kongre Başkanımız Sayın Nesrin Öcal ciddi bir emek gösterdi. Yine Dernek Genel Başkan Yardımcımız Oğuz Kılınç Hoca'nın da katkılarıyla 50'ye yakın öğretim üyesinin iki gün içerisinde halkımızla doğrudan buluşmasını sağlayacağız. Ağırlıklı akciğer sağlığı konuşacağız. Çünkü bugün bu ülkede ne yazık ki yılda 130 bine yakın insan sadece sigaraya bağlı nedenlerle ölüyor."

"Bu ülkede akciğer kanseri git gide artmaya başladı"

Her üç lise öğrencisinden birisi sigarayla tanışıyor. E-sigara ciddi bir dert. Bu ülkede akciğer kanseri git gide artmaya başladı. Bunun tanısı, tedavisi nasıl yapılıyor bunları konuşacağız. Havamız kirleniyor, bunun yarattığı bir sürü hastalıklar var. Bunları konuşacağız. Yine git gide kirlenen havayla beraber alerjiler artmaya başladı. Bunları konuşacağız. Özetle solukla ilgili, akciğerle ilgili ne hastalık varsa tanısı, tedavisi, doğru bilinenleri, yanlış bilinenleri bu iki gün içinde Türk Toraks Derneği online olarak halkla buluşup aktaracak. YouTube kanalımız üstünden buna ulaşmak çok kolay. Burada elde edilen kayıtları daha sonra yine YouTube kanalımız üstünden konu konu basarak istediğinizi de izleyebileceksiniz. Yine bu canlı yayın sırasında ve sonrasında sorulacak sorular varsa Türkiye'de bu konuda en marka isimler tarafından yanıtlanacağına emin olabilirsiniz.

"40 bin akciğer kanseri vakası var"

Akciğer kanseri ne yazık ki birçok nedeni var ama ağırlıklı sigara nedenli ve sigarayla ilgili sorunlarımız hala ülkemizde devam ediyor. İçme oranları artıyor. Genç yaşta içme artıyor. Bunun sonunda da tabii bugün ve gelecekte akciğer kanserinde ciddi artış bekleniyor. An itibariyle 40 bin akciğer kanseri vakası var ve her dört buçuk dakikada bir yeni akciğer kanseri vakası ne yazık ki Türkiye'de tanı alıyor. Bu aileye bireye sorun ülkenin sağlık sistemine ciddi bir yük olarak biniyor. Halbuki akciğer kanseri önlenebilir bir sorun. Sigarayla doğru mücadele ederseniz sigara içme oranlarınızı en aza indirirseniz bugün ve gelecek yıllarda akciğer kanseri rastlanma şansı gitgide azalacaktır. O yüzden Halk Kongresi'nin sigara bırakma açısından, sigara içme hastalığı açısından ve bunun sonuçları açısından halkımız için önemli bir kaynak olacağını düşünüyoruz.

"Üç yıllık pandemi süresinde bir yılda sigarada ölen insan kadar insanı ancak kaybettik"

Sigaraya bağlı ölümlerin 133 bin bu yıl içerisinde olduğunu biliyoruz. Pandemide baktığınızda üç yıllık pandemi süresinde bir yılda sigarada ölen insan kadar insanı ancak kaybettik. Yani sigaradan ölümler pandemide kaybettiğimiz insanların nereden baksanız iki buçuk, üç katı bir yıl içerisinde. Bu oldukça önemli bir rakam. Sigara erken yaşta başlanması çok ayrı bir sorun ülkemiz için. Yani bugün Türkiye'de 12 yaşında sigarayla tanışma ve başlama oluyor. Bunu biraz daha böyle doğuya doğru kaydırdığınızda bu yaşın daha da aşağılara indiğini ne yazık ki görüyorsunuz. Bugünün sigara içen çocuğunun bundan 15-20 yıl sonrasının akciğer kanseri KOAH vakası olduğunu unutmamamız gerekiyor. O yüzden hangi göğüs hastalıkları uzmanına mikrofonu uzatırsanız uzatın, önce tütünle başlıyor konuşmaya, önce sigaraya başlıyor. Gerçekten bu kadar önemli bir sorun ülkemiz için."

"Elektronik sigara adıyla anılan bu şemsiye içindeki bütün ürünler zararlıdır"

Çuhadaroğlu, elektronik sigara kullanımına ilişkin de şunları söyledi:

"Dünyada ama özellikle son yıllarda ülkemizde elektronik sigarayla ilgili ciddi bir sorun var. Hani pandemi diyorduk ya elektronik sigarada artık böyle bir noktaya geldi dünyada. İşin daha kötüsü klasik sigaradan daha az zararlı olduğu, o sigarayı bırakmak için kullanılabileceği, hatta bazı yerlerde ya bunun faydası bile var gibi sözlerle alttan alta özellikle gençlere elektronik sigara tanıtılıyor, başlamaları ve kullanılmaları sağlanıyor. Elektronik sigaranın konvansiyonel o klasik sigaradan zarar açısından bir farkı olmadığı gibi bazı farklı bugün yeni yeni öğrendiğimiz belki gelecekte farklıları da çıkacak, çok daha tehlikeli sağlık sonuçları ne yazık ki var. Elektronik sigara doğrudan kimyasalı insanın içine çekmesi demek. Bu da çok hızlı yoğun bakıma kadar götürebilecek sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Gençlerin bu işe tutulması ne yazık ki ciddi sorun yaratıyor. Bu arada 'Bu elektronik sigara iyidir, bu kötüdür, işte likidi zararlıdır, öbürü daha iyidir' Asla böyle bir şey yok. Elektronik sigara adıyla anılan bu şemsiye içindeki bütün ürünler zararlıdır. Bireyin ve halkın sağlığını tehlikeye sokar."

"Kadını ve çocuğu tütün, sigara içme hastalığının içine atma çabasındalar"

Tütün endüstrisi açıkçası şöyle bakıyor: Kime satamadığına bakıyor. İçme oranı nerede az ona bakıyor. Kimde? Kadınlarda az o zaman oraya pazarlama taktiğiyle gidiyor. En çok ne kadar satabilir? Genç yaştaki insanlara satarsa daha uzun içmelerini sağlayabilir. O popülasyon da az o zaman ben oraya yönelik çalışayım diyor. ve ne yazık ki bir yandan gizli gizli spor müsabakalarından haberlere, hayatın içerisindeki hiç bir çocuğun sigarayla temas etmemesi gereken yerlerde gerek görsellerle gerek yanlış bilgilerle kadını ve çocuğu tütün, sigara içme hastalığının içine atma çabasındalar. Bu çok yanlış. Birey için de yanlış, halk için de yanlış, ülke ekonomisi için de çok ciddi bir zarar. Bazen şunu duyuyorum: 'Buradan ciddi bir vergi geliri var.' Orada elde edilen elde edilen gelirin 10 katını sağlık harcamalarıyla harcıyoruz. Sağlık için yani tütüne bağlı hastalıklardan harcanan para 752 milyar Türk lirası. Bunlar o kadar hızla değişen rakamlar ki ama şunu da söyleyeyim yıllar içerisinde bu artıyor. Daha az olmuyor."

"Sigara için harcadığınız üç ya da dört aylık para, sigara bırakma tedavisinde harcayacağınız paraya eşit"

Çağlar Çuhadaroğlu "Sigara içen bir insan bir yılda ne kadar o sigaraya para harcıyor? Bunun yerine sigarayı bırakmak için para harcamak istese ne kadar para harcayacak? Ne kadar çıkacak cebinden" sorusunu, "Sigara için harcadığınız üç aylık para, bilemediğiniz dört aylık para sigara bırakma tedavisinde harcayacağınız paraya eşit. O yüzden ilaçla da bıraksanız, ilaç destekli danışmanlıklarla da bıraksanız ki devlet bunun için olanak sağlıyor, hekimler özellikle göğüs hastalıkları uzmanları bu konuda donanımlılar, bırakmak için harcayacağınız para sigaraya verdiğiniz üç dört aylık paraya ancak denk geliyor, içtiğiniz markaya göre değişir" diye yanıtladı.

"2025 yılında 158 milyar adet sigara satıldı, bu Türkiye için bir dünya rekoru"

TTD Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Kılınç ise sigara satışlarına ilişkin "2012 sonunda ilk defa Türkiye'de 100 milyar adedin altında sigara satıldı. Ancak tütün kontrol politikalarına tütün endüstrisi nağışıklık kazandığı için direnç geliştirdiği için tekrar yüzde 28'ler, yüzde 32'ler düzeyine tekrar çıktı günümüzde. 158 milyar adet sigara satıldı 2025 yılında. Bu Türkiye için bir dünya rekoru" diye konuştu.

Kaynak: ANKA