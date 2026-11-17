Türk Tabipleri Birliği, Sözcü TV'ye yönelik operasyonu ve kayyum atanmasını kınadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TTB, Sözcü TV'ye ve Sozcu.com.tr'ye kayyum atanması, binanın polisçe basılması ve yöneticilerin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan operasyonu kınadı. TTB, halkın haber alma hakkını ve basın özgürlüğünü savunmayı sürdüreceğini açıkladı.
(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği'nden, Sözcü TV'ye yapılan operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "Halkın haber alma hakkını, basın ve ifade özgürlüğünü, basın-yayın emekçilerinin çalışma hakları ile mesleki özerkliğini; nihayetinde halkın demokratik bir ülkede sağlıklı olabilmesinin koşullarını hedef alan operasyonları kınıyor, kabul etmiyor, normalleştirmiyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:
"Sözcü'ye yönelik operasyonu kınıyor; halkın haber alma hakkını, basın özgürlüğünü ve basın-yayın emekçilerinin haklarını savunuyoruz.
Siyasi iktidarın basın-yayın alanında yazılı, görsel, işitsel, dijital olması fark etmeksizin, basın-yayın emekçilerinin ve hak savunucularının tepkilerini, eylemlerini umursamaksızın yürüttüğü operasyonların son durağı Sözcü olmuştur.
Sözcü TV'ye ve http://Sozcu.com.tr'ye kayyum atanmış, kurumun binası sabahın erken saatlerinde yüzlerce polis tarafından basılmış, yayınlar durdurulmuş, yöneticileri gözaltına alınmıştır. Halkın haber alma hakkını, basın ve ifade özgürlüğünü, basın-yayın emekçilerinin çalışma hakları ile mesleki özerkliğini; nihayetinde halkın demokratik bir ülkede sağlıklı olabilmesinin koşullarını hedef alan operasyonları kınıyor, kabul etmiyor, normalleştirmiyoruz. Demokrasinin temel şartlarından olan halkın haber alma hakkını, basın özgürlüğünü ve basın-yayın emekçilerinin haklarını savunmayı sürdüreceğiz."