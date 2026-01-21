Türk Tabipleri Birliği: Kartalkaya'da Yaşananlar Bir Kaza Değil, Rant ve Kar Hırsının İnsan Yaşamının Önüne Konulmasının Sonucudur

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği, " Kartalkaya'da yaşananlar bir kaza değildir. Bu yangın; rant ve kar hırsının insan yaşamının önüne konulmasının, bilimsel ve teknik gereklilikler ile kamusal denetimin bilinçli biçimde yok sayılmasının sonucudur" açıklamasını yaptı.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nden, Bolu Kartalkaya otel yangının birinci yılına ilişkin açıklama yapıldı.

Yangında yaşamını yitiren 78 kişinin anıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te çıkan ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangının üzerinden bir yıl geçti. Yitirdiklerimizi bir kez daha saygıyla anıyor; yakınlarının acısını ve öfkesini paylaşıyoruz. Kartalkaya'da yaşananlar bir kaza değildir. Bu yangın; rant ve kar hırsının insan yaşamının önüne konulmasının, bilimsel ve teknik gereklilikler ile kamusal denetimin bilinçli biçimde yok sayılmasının sonucudur.

Önlenebilir ölümler kader değil, göz göre göre işlenmiş cinayetlerdir! TTB olarak yangının ilk gününden bu yana süreci yakından takip ediyoruz. Merkez Konseyi üyelerimiz ve hukuk büromuz aracılığıyla yargılamaları izlemeyi; ihmali ve sorumluluğu bulunan herkesin cezalandırılması ve gerekli yapısal önlemlerin hayata geçirilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Üyelerimizi ve tüm kamuoyunu davayı yakından izlemeye ve bu ortak adalet mücadelesine destek olmaya çağırıyoruz. Unutmadık. Unutturmayacağız."