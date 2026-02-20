Haberler

Türk Tabipleri Birliği: "Gazetecileri Yargı Tehdidiyle Susturmaya Yönelik Uygulamalar, Halkın Doğru Bilgi Alma Hakkına Yönelmiş Açık Bir Müdahaledir"

Güncelleme:
Türk Tabipleri Birliği, gazetecilerin gözaltına alınarak susturulmasını kınadı ve basın özgürlüğünün halk sağlığını tehdit ettiğini belirtti. Gözaltı ve tutuklamalara derhal son verilmesi çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği'nden (TTB) yapılan açıklamada, "Gazetecileri gözaltı ve yargı tehdidiyle susturmaya yönelik bu uygulamalar, basın ve ifade özgürlüğü ile birlikte halkın doğru bilgi alma hakkına yönelmiş açık bir müdahaledir. Bilginin karartılması ve gazetecilerin susturulması, yalnızca demokratik yaşamı değil, halk sağlığını da tehdit etmektedir" denildi.

Türk Tabipleri Birliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gazetecilere yönelik gözaltı ve tutuklamalara derhal son verilmeli. Gazetecilerin, sosyal medya paylaşımları ve haber faaliyetleri gerekçe gösterilerek gözaltına alınmasını ve tutuklanmasını kınıyor, kaygıyla takip ediyoruz. Gazetecileri gözaltı ve yargı tehdidiyle susturmaya yönelik bu uygulamalar, basın ve ifade özgürlüğü ile birlikte halkın doğru bilgi alma hakkına yönelmiş açık bir müdahaledir. Bilginin karartılması ve gazetecilerin susturulması, yalnızca demokratik yaşamı değil, halk sağlığını da tehdit etmektedir. Toplumda 'Dezenformasyon Yasası' olarak bilinen düzenlemenin, iktidarın hakikatini dayatmanın ve eleştirel sesi bastırmanın bir aracına dönüştürüldüğüne dair kaygılarımız bugün bir kez daha doğrulanmaktadır. TTB olarak, gözaltına alınan ve tutuklanan gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını talep ediyor; basın ve ifade özgürlüğünü savunmaya, meslek örgütleriyle dayanışma içinde olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz."

Kaynak: ANKA
