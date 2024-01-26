Türk Sinemasının Usta İsmi Hikmet Taşdemir Silivri'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Türk sinemasının kötü adamı olarak bilinen Hikmet Taşdemir, 15 Ocak'ta solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden Tekirdağ'daki Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Taşdemir, doktorların müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi. Taşdemir, bugün Silivri'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Taşdemir'in cenazesine Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, sinema oyuncusu ve yönetmen Gani Rüzgar Şavat, oyuncu Mehmet Yüksel, komşuları ve yakınları katıldı. Taşdemir'in cenazesi Piri Mehmet Paşa Camii'nde ikindiye müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedileceği Fenerköy mezarlığına götürüldü.

Cenazeye katılanlardan sinema yönetmeni ve oyuncusu Gani Rüzgar Şavat, "Yeşilçam'ı var edenlerden biriydi, son karakter oyuncularından biriydi. Son kılavuzdu, o da gitti. Sinema tarihimize baktığınızda Cüneyt Arkınları, Yılmaz Güneyleri, Ayhan Işıkları var edenler bu karakter oyuncularıydı. Herkes bunların üzerinde uzamış, bunların üzerinde yürümüştür. Ben naçizane sinema oyuncu, yönetmeni ve senaristiyim. Ancak biz bunlardan feyzaldık. Sinemayı bunlarla öğrendik. Hikmet Taşdemir'e gelince, çizdiği karakterler, aldığı görevler çok önemliydi. Gelinen nokta o ki bugün kimse yok. Diyeceksiniz ki sinemada kimse kalmadı. Evet bizim devrimizden kimse kalmadı. Ama bunlardan feyz alıp, bunlardan yola çıkan bundan sonraki nesil, burada olmalıydı. Hikmet Taşdemir sıradan bir şahsiyet değildi. Bugün evimizde televizyonlarda izlediğimiz sinemamızın mihenk taşlarından biriydi. Her filmde bir karakter yapısı vardı. Hatta Kemal Sunalları bile var edenler bunlardı. Onun için üzüntülüyüm, üzgünüm. İsterdim ki herkes burada olsun" ifadelerini kullandı.

Taşdemir'in eski rol arkadaşı Mehmet Yüksel ise üzgün olduğunu belirterek, "Ben Yeşilçam'ın emektar oyuncularından biriyim. Rahmetlinin yeri doldurulamaz. Hikmet ağabeyle Battal Gazi dönem filmlerinde çok çalıştık. En son İzzet Altınmeşe'nin çektiği 'Dertli Pınar' filminde beraber çalıştık. Güzel bir insandı. Sinema camiasında bir vefasızlık var. Şu an burada bir tek Gani ağabey var. Bir de ben varım. Gerçekten çok zor oldu, ben çok üzüldüm" dedi.