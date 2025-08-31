Türk Sinemasının Usta İsimlerinden Aram Gülyüz, Vefatının 7. Yılında Anılıyor

Kariyeri boyunca 140'tan fazla filme imza atan, yönetmen, yapımcı ve senarist Aram Gülyüz, vefatının 7'nci yılında anılıyor.

Yeşilçam sinemasının önemli isimlerinden Gülyüz, İstanbul Şişli'de 13 Nisan 1931'de dünyaya geldi.

Usta yönetmen, lise eğitiminden sonra İngiltere'ye giderek, 70 ülkede faaliyet gösteren Electric and Musical Industries (EMI) adlı müzik şirketinin temsilciliğinde 4 yıl televizyon eğitimi aldı.

Kore'de askerlik ve tercümanlık yaparken tanıştığı yönetmen Halit Refiğ'in tavsiyesiyle 1958'de Metro Film'i kurarak sinemaya adım atan Gülyüz, ilk olarak Türk-Alman ortak yapımı, Carl Möhner'in yönettiği "İstanbul Macerası" filminin yapımcılığını üstlendi.

Filmde Sadri Alışık, Orhan Günşiray ve Öztürk Serengil'in yanı sıra yabancı oyuncular Eva Palmer ve Bianca Breneca rol aldı.

İlk kez 1960'ta yönetmenliğe soyundu

Aram Gülyüz, kendisinin senaryosunu yazıp yapımcılığını üstlendiği "Sensiz Yıllar" sinema filmiyle 1960'ta ilk kez yönetmen koltuğuna oturdu.

"Aşk ve Yumruk" filmini 1961'de seyirciyle buluşturan usta yönetmen, Öztürk Serengil, Çolpan İlhan, İsmail Dümbüllü ile Suzan Avcı'nın başrollerinde oynadığı ve "en önemli filmim" dediği "Temem Bilakis"i 1963'te çekti.

Kariyerinde Alfred Hitchcock, Blake Edwards, Billy Wilder ve Woody Allen'ı örnek alan Gülyüz, kendine özel çekim teknikleriyle Türk sinemasına farklı bir boyut kazandırdı.

Sesli çekime geçen ilk isim oldu

Türk sinemasında ilk defa dublajı bırakıp sesli çekim yapmaya başlayan Gülyüz, ayrıca Türker İnanoğlu'nun yapımcısı olduğu komedi türündeki çok sayıda televizyon dizisinin de yönetmenliğini üstlendi.

Meslek hayatı boyunca 28 filmin senaryosunu yazan Gülyüz, 1965'te 15 film çekerek Türk sinemasında bir yılda en çok film çeken yönetmen ünvanını aldı.

"Ayşecik" serisinin bazı filmleriyle "Uğurlugiller", "Yasemince" ve "Tatlı Kaçıklar"ın da aralarında olduğu 140'ın üzerinde film ve dizinin yönetmenliğini üstlenen Gülyüz, son olarak 2014'te başrollerini Gürgen Öz, Seda Bakan ve Ersel Şibil'in paylaştığı "Zaman Makinesi 1973" filmini izleyiciyle buluşturdu.

Gülyüz, 2017'de İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 37. İstanbul Film Festivali'nde "Sinema Onur Ödülü"ne layık görüldü.

Yaşamını sinemaya adayan başarılı sinemacı, 1 Eylül 2018'de hayatını kaybetti. Gülyüz'ün cenazesi, isteği üzerine sade bir törenle Şişli'deki Ermeni Mezarlığı'na defnedildi.

Gülyüz'ün yönetmenliğini üstlendiği yapımlardan bazıları şöyle:

"Anneler Günü, Sevgili Babam, Zaman Makinesi 1973, Otel Divane, Ağlamak Yok, Aşk Beklemez, Zeynep, Utanmaz Adam, Evlat, Şen Kahkahalar, Yasemince, Bir Demet Kahkaha, Tatlı Kaçıklar, Cümbüş Sokak, Sevdiğim Adam, Yaşamak, Uğurlugiller, Süper Damat, Püf Noktası, Karmakarışık, Kadersiz Kullar, Hoşgeldin Ramazan, Afrodit, Melek Yüzlü Cani, Günahsız Yetim, Babalar da Ağlar, Aşkın Kanunu Yoktur, Uyanıklar Dünyası, Oğlum İçin, Kader Yolcuları, Alçaklar Cehenneme Gider, Ayşecik Bahar Çiçeği, Ret Kit, Ömercik Babasının Oğlu, Kahraman Delikanlı, Ayşecik/Fakir Kızın Romanı, Ayşecik Yuvanın Bekçileri, Ana Kalbi, Galatalı Mustafa, Gariban, Sevdalı Kabadayı, Sokakların Kanunu, Temem Bilakis, Aşk ve Yumruk, Sensiz Yıllar."