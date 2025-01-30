En düşük emekli maaşı düzenlemesi Meclis'te kabul edildi

En düşük emekli maaşı düzenlemesi Meclis'te kabul edildi
Trump, uçak kazası sonrası ulusa seslendi: Hayatta kalan yok. Çarpışma neden oldu bilmiyoruz ama fikirlerim var

Trump'tan uçak kazası sonrası dikkat çeken sözler
Atama kurasına AK Partili Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu

Atama kurasına Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu
İstanbul Valisi: Ruhsatsız oteller kapatılacak

İstanbul Valisi kararı duyurdu: Listeler belli, tek tek kapatılacak

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kars'taki "Kış-2025 Tatbikatı" 20 ülkeden katılımla sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kars'taki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kars'ta düzenlediği "Kış Tatbikatı-2025" dondurucu soğukta devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kars'ta düzenlediği "Kış Tatbikatı-2025" dondurucu soğukta devam ediyor.

3. Ordu Komutanlığı kontrol ve yönetiminde 9. Kolordu Komutanlığının sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Kars'taki Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda gerçekleştirilen "Kış Tatbikatı-2025" 20 Ocak'ta başladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığı, sivil kamu kurum ve kuruluşlarıyla Türkiye'den 12 bin, ABD, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna Hersek, Gürcistan, İtalya, Kosova, Pakistan, Kazakistan, Kuzey Makedonya, Pakistan, Bulgaristan Fransa, İngiltere, Libya, Moğolistan, Nijer, Tacikistan ve Ürdün'den 199 olmak üzere toplam 12 bin 199 personel katılıyor.

Tatbikatta, havan atışları, arama-kurtarma, birleşik operasyonda işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, birliklerin savaş becerilerini test etme, ateş senkronizasyonu ve manevra yapma, giyim, destek gibi kilit konularda eğitim ve faaliyetler yürütülüyor.

Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda düzenlenen basın brifingi programında, 3'üncü Ordu Komutanlığı Genel Sekreteri Albay Serdar Başer, tatbikatla ilgili bilgi verdi.

Tatbikatın komuta merkezi gezdirildikten sonra, Kazakistan, Kosova ve Azerbaycanlı komutanların da yer aldığı bir durum değerlendirmesi yapıldı.

Tatbikatta şehit aileleri, gaziler ve öğrenciler ağırlandı

Daha sonra tatbikat alanına getirilen şehit aileleri, gaziler ve öğrencilere, yerli ve milli hava savunma sistemleri gösterildi.

Doğal Afetler Arama Kurtarma Taburu da alanda çığ altında kalan kişiyi kurtarma tatbikatı yaptı. Tatbikata arama kurtarma köpeği "Gülle"de katıldı.

Türk Kara Kuvvetlerine ait modernize ZMA-15 üzerinden insansız sisteme çevrilerek uzaktan kontrol edilebilme ve otonom hareket kabiliyeti kazandırılan Aselsan'ın ZMA-X zırhlı muharebe aracı da ilk tatbikata katıldı. İnsansız ve uzaktan komutalı silah sistemi ile ateş desteğinin sağlandığı araç, özel mimarisi sayesinde insanlı kullanım yeteneğini de koruyor. Zırhlı muharebe aracının, çamurlu yollar, çöl koşulları, asfalt yol, stabilize yol ve toprak zeminlere de uygunluğu bulunuyor.

Tatbikatta, yerli ve milli sistemle geliştirilen Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta Kontrol Sistemi de (HERİKKS) tanıtıldı.

Derin kar ve şiddetli soğuklarda tüm imkanlar test ediliyor

Faaliyetle, birleşik ve müşterek harekatın icrası konusunda işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, derin kar ve şiddetli soğuklarda, atış dahil muharebe imkan ve kabiliyetin denenmesi, muharebe sahasının tüm boyutlarıyla canlandırılması, atış ve manevranın senkronizasyonunun geliştirilmesi, kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, iaşe ve bakım faaliyetlerinde eğitim seviyelerinin geliştirilmesi ve komuta-kontrol sistemlerinin kış şartlarında işletilmesinin sağlanması amaçlanıyor.

Tatbikata katılan ülkelerin özel kuvvetlerinden oluşan bir tim de senaryo gereği belirlenen düşman hedefine sızma operasyonu yaptı.

Helikopterlerle senaryo gereği düşman hedeflerine inen özel kuvvetler, mağaraları imha ederek başarılı şekilde operasyonlarını tamamladı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
img

Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu
img

Yabancılar Türkiye'ye akın etti! Akın akın ondan alıyorlar
img

Kanserle mücadele eden Tanyeli'den kötü haber
Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"
İstanbul'a kar yağacak mı? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı

İstanbul'a kar yağacak mı? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Galatasaray'a hayırlı olsun: Alvaro Morata'nın sözleşme detayları belli oldu

İstanbul'a geliyor! İşte maaşı ve sözleşme detayları
Dursun Özbek, Sergen Yalçın'ın '1 numara' dediği golcüyü almaya gidiyor

Dursun Özbek, Sergen'in "1 numara" dediği golcüyü almaya gidiyor
Dünya yıldızı, Galatasaray'a imza atmak üzere

Dünyaca ünlü yıldıza imzayı attırmak üzere
1050 lirayı geçenler 2000 lira ödeyecek! Elektrik faturalarında yeni dönem şubatta başlayacak, martta faturalara yansıyacak

Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü

Kuran yakan provokatör canlı yayın sırasında öldürüldü

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.