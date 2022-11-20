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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki operasyonuna HDP'den ilk tepki geldi

Güncel Haberler

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyinde başlatılan operasyona HDP'den ilk tepki geldi. HDP'nin Avrupa hesabından yapılan paylaşımda harekatın durdurulma çağrısı yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından İstiklal Caddesi'nde meydana gelen ve 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bombalı saldırının ardından Suriye'nin kuzeyindeki YPG unsurlarına yönelik hava harekatı başlatıldı.

HDP, HAREKATIN DURDURULMASI ÇAĞRISI YAPTI

Tsk'nın operasyonuna HDP'den de ilk tepki gecikmedi. HDP'nin Avrupa Temsilciliği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan YPG terör örgütüne yönelik başlattığı operasyon sonrası harekatın durdurulması çağrısında bulundu.

İşte HDP'den yapılan o paylaşım:

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki operasyonuna HDP'den ilk tepki geldi

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

TSK Güncel Haberler

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