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Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Disiplin Soruşturması Sona Erdi

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Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen 5 teğmen ve komutanların sözlü savunması tamamlandı. Disiplin kararı, 10 iş günü içinde kamuoyuna açıklanacak.

Haber: Mehmet OFLAZ- Kamera: Tunahan GÜLER

(ANKARA) - Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ayırma cezasıyla Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilen 5 teğmen ve avukatlarının, Kara Kuvvetleri Komutanlığı YDK'da yaptıkları sözlü savunmalar sona erdi. Karar, daha sonra gerekçeli olarak hazırlanarak, onayın ardından tebliğ edilecek.

Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında başlatılan disiplin soruşturmasında, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma" cezasıyla Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen teğmenler ve avukatları, savunmaların tamamlanmasının ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ayrıldı.

Teğmenlerin avukatları arasında, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan da yer aldı.

Komutanların savunması Milli Savunma Bakanlığı YDK'da

Bu arada, teğmenlerin yanı sıra tören sırasında alay, tabur ve bölük komutanı olan üç komutanın savunması ise Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunda alındı.

Kurulların kararları 10 iş günü içinde hazırlanacak

Yüksek disiplin kurullarında yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda durumu görüşülen personel hakkında, "Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası" veya "Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesine yer olmadığı" kararlarından biri veriliyor.

Kurulların kararlarının, 10 iş günü içinde gerekçeli olarak hazırlanacağı belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "Yüksek Disiplin Kurulu kararları, yasal mevzuatta öngörülen karar tarihini izleyen 10 iş günü içerisinde gerekçeli olarak hazırlanacak. Gerekçeli karar hazırlanması ve onayın ardından kamuoyu ile paylaşılacak." açıklamasını yaptı.

Yüksek disiplin kurulları tarafından verilen "Silahlı Kuvetlerden ayırma" cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabiliyor.

Ne olmuştu?

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında teğmenlerin kılıç çatarak, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atmasının ardından başlatılan disiplin soruşturmasında 5 teğmen, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma" cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Teğmenlerin tören sırasındaki alay, tabur ve bölük komutanları hakkında da soruşturma başlatılmıştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Disiplin Soruşturması Sona Erdi
Kaynak: ANKA / Güncel
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