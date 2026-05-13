Türk Silahlı Kuvvetleri'nin EFES-2026 Tatbikatı'nda Panter Obüsü ile Fiili Müşterek Atış Gerçekleştirildi

İZMİR'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin EFES-2026 Tatbikatı kapsamında 'Panter' obüsü ile Seferihisar Alankırı'ndan hedef bölgeye fiili müşterek atışı gerçekleştirildi. Panter obüsünün, hareket halindeyken 2 dakikada mevzilenebildiği, dakikada 6 atım ve 40 kilometre menzile kadar etkili atış yapabildiği ve atış yaptıktan sonra 2 dakika içerisinde mevzi değiştirebildiği ifade edildi.

İzmir'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin EFES-2026 Tatbikatı kapsamında Seferihisar Alankırı'nda Panter obüsü ile hedef bölgeye fiili müşterek atışı gerçekleştirildi. EFES-2026 Fiili Müşterek Atışlı Tatbikatı sırasında, T-155 Taktik Tekerlekli Araca Entegre Panter Obüsü atış mevzisine girdi. Panter obüsünde, top komutanı, nişancı, doldurucu, doldurucu yardımcısı ve sürücü olmak üzere 5 mürettebat görev aldı. Top komutanından komut alan nişancı, panter obüsünü 2 dakika içerisinde atış konumuna hazır hale getirdi. Top Komutanın komutu ile doldurucu tarafından mermi, atım yatağına, doldurucu yardımcısı tarafından ise barut, atım yatağına yerleştirildi. Doldurucu yardımcısının 'kama kapat' komutu verdi. Komutla birlikte doldurucu tarafından kama kapatıldı. Nişancı, gerekli koordinatları arayüz bilgisayarına girerek namluyu hedefe yönlendirdi. Ardından top komutanın emri ile ateş gerçekleştirilerek ilk atım tamamlandı.

'PANTER OBÜSÜNÜN 40 KİLOMETRE MENZİLE KADAR ETKİLİ ATIŞLAR YAPABİLİYOR'

T-155 Taktik Tekerlekli Araca Entegre Panter obüsünün, yerli ve milli imkanlarla ASFAT ana yükleniciliğinde; BMC, ASELSAN ve Makine Kimya Endüstrisi iş birliğiyle geliştirildiği belirtildi. 8x8 taktik tekerlekli araç üzerine monte edildiği ve modern 155 milimetre obüs sistemi ile geliştirildiği ifade edildi. Panter obüsünün, geleneksel çekili obüslere göre, at-çek kabiliyeti ile atış yaptıktan sonra mevzi değiştirme hızına erişebildiği ve paletli obüslere göre daha yüksek sürat sağladığı, düşük maliyete imkan verdiği aktarıldı. Panter obüsünün, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine 2026 yılında girdiği ve 80 kilometre, saat hız, 600 kilometre harekat menziline sahip olduğu, 40 kilometre menzile kadar etkili atışlar yapabildiği belirtildi. 27 mühimmat taşıma kapasitesine sahip olan Panter obüsünün, hareket halindeyken 2 dakikada mevzilenebildiği, dakikada 6 atım ve 40 kilometre menzile kadar etkili atış yapabildiği ve atış yaptıktan sonra 2 dakika içerisinde mevzi değiştirebildiği ifade edildi.

