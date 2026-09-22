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Türk Sağlık-Sen, Adli Tıp'ta PDKS'te fotoğraflı kart okutma uygulamasına itiraz etti

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Türk Sağlık-Sen, Adli Tıp'ta PDKS'te fotoğraflı kart okutma uygulamasına itiraz etti
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Türk Sağlık-Sen, Adli Tıp Kurumu'nda PDKS kapsamında personelin kart okuturken fotoğrafının alınmasının sonlandırılması için Kurum'a başvurdu. Sendika, bunun kişisel veriler ve özel hayatın gizliliği açısından hukuki sorunlar doğurabileceğini belirterek sonlandırılmasını istedi.

(ANKARA) - Türk Sağlık-Sen, Adli Tıp Kurumu'nda uygulanmaya başlanan Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS) kapsamında, personelin mesai giriş ve çıkışlarında kart okutma işlemi sırasında fotoğrafının alınması uygulamasının sonlandırılması için Kurum'a başvuruda bulundu.

Sendikadan yapılan açıklamada, mesai takibinin kart okutma yoluyla yapılmasının mümkün olduğu belirtilerek, buna ek olarak personelin fotoğrafının kaydedilmesinin "kişisel verilerin korunması", "özel hayatın gizliliği" ve "ölçülülük" ilkeleri açısından hukuki sorunlar doğurabileceği ifade edildi.

Başvuruda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları ile ilgili mevzuata da atıfta bulunuldu.

Türk Sağlık-Sen, PDKS cihazlarında kart okutulması sırasında fotoğraf alınması uygulamasının sonlandırılmasını ve uygulamanın yasal düzenlemelere uygun hale getirilmesini talep etti.

Kaynak: ANKA
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