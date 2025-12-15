Haberler

Türk polisinden Arnavutluk'ta "Kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele" eğitimi

Güncelleme:
Türk polisinin, Arnavutluk polisine yönelik kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele eğitimi Tiran'da başladı. Eğitim, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki işbirliğinin bir parçası olarak 19 Aralık'a kadar devam edecek.

Türkiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığının desteğiyle verilecek eğitimin açılış töreni, Arnavutluk Polis Akademisi'ndeki Güvenlik ve Soruşturma Fakültesi'nde gerçekleştirildi.

Arnavutluk Polis Akademisi Rektörü İlirjan Mandro, yaptığı konuşmada, bu eğitim programının oldukça önemli olduğunu söyledi.

Eğitim kapsamında hem teorik bilgilerin hem de deneyimlerin paylaşılacağını ifade eden Mandro, "Her zaman olduğu gibi, bu alanda uzun yıllara dayanan çalışma tecrübesine sahip Türk polisinin kara para aklama ve terörle mücadele konularındaki uzmanlarının desteğine sahibiz." diye konuştu.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri Ömer Uslusoy da eğitimin Türkiye ile Arnavutluk arasında devam eden polis işbirliği kapsamında yapıldığını söyledi.

Uslusoy, "Globalleşen dünya üzerinde kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı çok önemli bir yer tutuyor. Bu kapsamda biz de ülkemizdeki tecrübe ve bilgi paylaşımını sizlerle paylaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk'tan 20 polisin katılacağı eğitim, 19 Aralık'a kadar sürecek.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
