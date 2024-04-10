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Türk Polis Teşkilatı'nın 179. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni

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Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.

Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törene katılan İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş anıta çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Aktaş, polis teşkilatının kurulduğundan bugüne kadar ülkenin huzur ve güvenliğini, vatandaşların can ve malını koruyarak devlet otoritesini korumak adına önemli görevler üstlendiğini ifade etti.

Polis teşkilatının edindiği tecrübeyle her geçen gün kendini geliştirerek dünyanın en modern teşkilatları arasında yer aldığının altını çizen Aktaş, şunları söyledi:

"İstanbul'un her sokağında, her köşesinde terör örgütleriyle, organize suç örgütleriyle ve zehir tacirleriyle mücadelemiz devam etmektedir, aralıksız da sürecektir. Biz hukuktan aldığımız güçle milletimizin emrinde ve hizmetindeyiz. Çünkü biliyoruz ki 179 yılda şehrimiz çok badireler atlattı, işgal günleri de yaşadı, ihanetleri de… Karanlık güç odakları milletimizin huzurunu bozmak için pusu bekledi ama mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan kahraman emniyet güçlerimiz, dün de karanlık odaklara geçit vermedi, bugün de vermiyor, bundan sonra da vermeyecek."

Zafer Aktaş, vatan üzerinde emelleri olanlara karşı mücadelelerinin azim ve kararlılıkla devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Konuşmasının ardından meydanda kurulan emniyet çadırını ziyaret eden Aktaş, emniyet teşkilatının kullandığı ekipmanları inceleyerek bilgi aldı.

Programda Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde (PEKOM) bayramlaşma töreni yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Anıtı Polis Haftası Zafer Aktaş İstanbul Politika Güncel Haberler

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