Başkentte "Tarihi Polis Kıyafetleri Sergisi" açıldı

Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında açılan 'Tarihi Polis Kıyafetleri Sergisi', geçmişe yolculuk yaptıran ilginç detaylar ile Kızılay'daki Metro Sanat Galerisi'nde ziyaretçilerini ağırlıyor. Sergi, özellikle çocuklar tarafından ilgiyle karşılandı ve yarın açık hava etkinlikleri ile devam edecek.

Tarihi polis kıyafetleri ve ekipmanlarının yer aldığı sergide, polis ekipleri de ziyaretçileri bilgilendirdi.

Vatandaşlar, Kızılay Metrosu'ndaki çeşitli birliklerle fotoğraf çektirdi. Toplum Destekli Polisler de sergiyi gezenlere broşür dağıttı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanlığında Başkomiser Hakan Karayiğit, serginin ziyaretçiler için bir zaman tünelini andırdığını ifade etti.

Vatandaşların sergide polis ekipman ve teçhizatlarından tarihi unsurlara kadar farklı bölümlerle karşılaşacağını anlatan Karayiğit, sergiye en çok çocukların rağbet gösterdiğini belirtti.

Serginin yarın da süreceğini bildiren Karayiğit, şunları kaydetti:

"Bugün sadece Metro Sanat Galerisi'nde yer alıyoruz. Ancak yarın sergimize ek olarak, güncel polis araçlarının, teçhizatların, botların, zırhlı araçların yer aldığı bir açık hava sergisi de olacak. Eğer hava muhalefeti olmazsa yine polis bandosunda bir müzik şöleni saat 14.00 ile 16.00 arasında izleyiciyle buluşacak. Özellikle Türk polis tarihine ilgi duyan vatandaşlarımız, çocuklarımız tüm herkes sergimize davetlidir. Sergimizde çok ilginç detaylar yer alıyor. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz."

Kaynak: AA / Emrullah Cesur
