Haberler

Azerbaycan'da eğitim gören Türk öğrenciler iftar programında buluştu

Azerbaycan'da eğitim gören Türk öğrenciler iftar programında buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği, Azerbaycan'da eğitim gören Türk öğrenciler için Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde iftar programı düzenledi. Programda öğrenciler arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesi vurgulandı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği tarafından, Azerbaycan'da eğitim gören Türk öğrenciler için iftar programı düzenlendi.

Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen programa, Azerbaycan'ın farklı üniversite ve eğitim kurumlarında öğrenim gören Türk öğrenciler katıldı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Yurdagül Aydoğan, programın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında bir "gönül sofrası" kurduklarını belirterek, Türkiye'den Azerbaycan'a eğitim amacıyla gelen öğrencilerle aynı sofrada buluşmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Aydoğan, ayrıca Azerbaycan devlet bursuyla ülkede eğitim gören Gazze'den 10 öğrencinin de iftara katıldığını söyleyerek, bu tür etkinliklerin öğrenciler arasındaki kültürel bağları, dayanışma ve kaynaşmayı güçlendirdiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov
Katar: İran'dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük

Bu kez ABD ya da İsrail değil! O ülke, İran uçaklarını düşürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün

Kritik telefon! Savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi öncesi kritik karar

Sezonun en kritik derbisi öncesi son kararını verdi
'Türkiye'deki ABD üssü vuruldu' iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama

Türkiye'de infial yaratan görüntü! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Uzmanlar anlattı! Enerji fiyatlarındaki artış Türkiye'yi nasıl etkiler?

Uzmanlar Türkiye'yi bekleyen tehlikeye işaret etti
İspanya bu iddiaları konuşuyor! Ademola Lookman'a taciz suçlaması

Lookman'ın hayatını karartacak suçlama
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi öncesi kritik karar

Sezonun en kritik derbisi öncesi son kararını verdi
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi

Günlerdir gözaltında olan Tanju Özcan'la ilgili yeni gelişme
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu

Resmi açıklama geldi: İşte ABD'ye ait 3 uçağı düşüren ülke