Türk Mühendislerden Dronlara Karşı Ekonomik İmha Sistemi

GÖKSEL YILDIRIM/ERHAN CİHAN ÜNAL - Türk mühendisler, savaş alanlarında sayıları ve tehdit düzeyleri hızla artan dronları etkisiz hale getirmek için muadillerine göre ekonomik bir imha sistemi oluşturdu.

Ostim Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren DIGITEST, elektronik ve elektromekanik sistem tasarımı/üretimi yapıyor, çeşitli test cihazları ile atış kontrol, komuta kontrol, görüntüleme, elektro-optik gibi alanlarda ürünler geliştiriyor.

DIGITEST, sahip olduğu bu yetenekleri kullanarak son dönemde muharebe sahasında ciddi bir tehdide dönüşen dronlara karşı dakikada 1500 atıma ulaşabilen 12,7 milimetre Gatling Topu ve 12,7 milimetre Uzaktan Kumandalı Stabilize Silah Sistemi'nin kullanıldığı tedbir sistemi geliştirdi.

DIGITEST Savunma ve Havacılık Genel Müdürü Sefer Erseven, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda, dron karşı tedbir sistemine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Fuar kapsamında 3 namlulu 12,7 milimetre silah sistemini tanıttıklarını ifade eden Erseven, aynı zamanda oluşturdukları sistemle bu silahı bir dron savar çözümü olarak konumlandırdıklarını söyledi.

Erseven, sistemin radar ile tespit ettiği tehditleri belirli bir noktada güvenli şekilde imha etmeyi sağladığını belirterek, "Dronların maliyetleri her geçen gün düşüyor. Karşı tedbir alarak daha ekonomik çözümlerle imha etmeniz gerekiyor. Bu yüzden klasik mühimmatlarla daha ucuz çözümlerle bertaraf edeceğimiz silah sistemleri geliştiriyoruz." dedi.

Dronların sistem tarafından nasıl tespit edildiğini de anlatan Erseven, yaklaşık 10 kilometrelik tespit yeteneğine sahip radarların havada oluşabilecek her türlü hareketi ve tehditleri belirlediğini aktardı. Bu tehditlerin daha sonra silah üzerinde bulunan elektro-optik sistemler ile izlenip doğrulandığını belirten Erseven, tehditlerin etki alanına girmesinin ardından güvenli şekilde bertaraf edildiğini kaydetti.

Sistemin tamamen yerli firmaların kabiliyetleri kullanılarak geliştirildiğini vurgulayan Sefer Erseven, şöyle konuştu:

"Çözümümüz radarımızdan, komuta kontrol merkezine ve silah sistemlerine kadar tamamen Türkiye'de tasarlandı, üretildi ve aktif olarak şu anda testleri gerçekleştiriliyor. Ürün tamamen bitti. Önümüzdeki ay son kabul testlerimizi yapacağız. Ondan sonra da envantere girmiş olacak sistemler. İlgi çok fazla. Yurt dışından talep çok daha fazla. İnanılmaz güzel tepkiler alıyoruz. Fuarda olmamıza rağmen iki sistem üzerinde de anlaşma imzalandı. Son kullanıcı belgeleri geldikten sonra ihraç lisanslarıyla inşallah ihraçları yapılacak."