Türk-Macar Dostluk Parkı Açılışı Gerçekleştirildi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), Kilimli Kaymakamlığı, Çatalağzı Belediyesi ve Macaristan Büyükelçiliği'nin işbirliğiyle yaptırılan "Türk-Macar Dostluk Parkı" açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Çatalağzı beldesindeki parkın açılış törenine, Kilimli Kaymakamı Kübra Demirer, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Zonguldak BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Çatalağzı Belediye Başkanı Yavuz Palabaş ve vatandaşlar katıldı.

Büyükelçi Matis burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de Macarların izlerini aradıklarını, BEUN tarih bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yücel Namal'ın araştırmalarından da termik santralde çalışan Macar uzmanları öğrendiklerini söyledi.

Çatalağzı'nda, Zonguldak'ta 100 sene önce çok fazla Macar'ın bulunduğunu öğrendiklerini belirten Matis, "Bu bizim için çok önemli bir detay çünkü, 'Macarlar sadece buraya gelip biraz çalıştılar, sonra geri döndüler.' şeklinde değil. Buraya geldiler, burayı sevdiler, burada yaşadılar. Hatta uzun, on yıllar boyunca burada sizinle beraber yaşadılar. Bu dokuyu kurdular ve gerçekten buradaki Türklerle beraber güzel bir hayatı yaşadılar." diye konuştu.

Matis, parkın Türk-Macar dostluğuna çok önemli bir hediye olduğunu vurgulayarak, "Türk-Macar dostluğunu burada yaşayan, buraya gelen insanlar hiçbir şekilde bundan sonra unutmayacaklar. Bundan dolayı bu parkın daha da güzelleşmesi için büyükelçilik ve kültür merkezi olarak ne yapabilirsek biz de yerine getirmeye çalışırız." ifadelerini kullandı.

Kilimli Kaymakamı Kübra Demirer, Çatalağzı Belediye Başkanı Yavuz Palabaş ve Zonguldak BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer de parkın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol üyelerince parkın açılış kurdelesi kesildi.