Türk-Macar Dostluk Konseri Ankara'da Gerçekleşti

Türk-Macar Dostluk Konseri Ankara'da Gerçekleşti
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ile Macaristan Büyükelçiliği işbirliğiyle düzenlenen 'Türk-Macar Dostluk Konseri', iki ülke arasındaki kültürel bağları güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi. Konserde Türk ve Macar müzisyenler sahne aldı.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi (MGÜ) ile Macaristan Büyükelçiliği işbirliğiyle "Türk-Macar Dostluk Konseri" düzenlendi.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi (MGÜ) ile Macaristan Tokaj Üniversitesi ve The Reformed Koleji arasında "Erasmus+ Avrupa Değişim Programı" çerçevesinde bir dizi etkinlik düzenlendi.

Bu kapsamda, MGÜ ve Macaristan Büyükelçiliği işbirliğiyle "Türk-Macar Dostluk Konseri" Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Türk ve Macar müzisyenlerin sahne aldığı konserde, iki ülke arasındaki kültürel bağları güçlendiren bir repertuvar sunuldu.

Program çerçevesinde ayrıca kültürlerarası diyaloğu ve sanat yoluyla etkileşimi artırmak amacıyla karşılıklı kurum tanıtımları, müzik ve sanat eğitimi alanında çalıştaylar ile ortak proje görüşmeleri gerçekleştirildi.

Konuk üniversitelerin yönetici ve akademisyenlerine MGÜ'nün akademik birimlerinin gezdirildiği etkinliklerde, öğretim elemanları ve öğrencilerle oturumlar düzenlendi, atölye çalışmaları yapıldı.

"Birbirimizi daha iyi tanımamızı sağladı"

Konserde enstrüman çalan MGÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden, proje ile akademik işbirliğinin geliştirildiğini ayrıca iki toplumun kültürel dokularının tanıtıldığını belirtti.

Özden, şunları ifade etti:

"Seslendirdiğimiz repertuvar hem Macaristan'dan hem Türkiye'den bildiğimiz, kulaklarımızın aşina olduğu ezgilerdi. Macaristan'daki akademik dostlarla, özellikle sanatın akademik disipliniyle akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizle yürüttüğümüz bir proje oldu. Her iki milletin kültür ve sanatta ortaya konulan eserlerin daha iyi anlaşılmasını ve birbirimizi de daha iyi tanımamızı sağladı."

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
