Türk Kızılayından Depremzede Çocuklara Moral Etkinliği
Türk Kızılay Hatay Şubesi, 6 Şubat depremlerinde ebeveynlerini kaybeden çocuklar için bir etkinlik düzenleyerek onlara moral sağladı. Etkinlikte çocuklar, Macera Parkı'nda çeşitli parkurlara katılarak eğlenceli bir gün geçirdi.
Türk Kızılay Hatay Şubesi, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ebeveynlerini kaybeden çocuklar için etkinlik gerçekleştirdi.
Depremzede çocuklar, Altınözü ilçesindeki Macera Parkı'na götürüldü.
Burada çeşitli parkurlara katılan çocuklar güzel bir gün geçirdi.
Etkinlik sonunda çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Kaynak: AA / Mahmut Tuncay - Güncel