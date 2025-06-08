Türk Kızılayı Çermik'te Kan Bağışı Kampanyası Düzenledi
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Türk Kızılayı tarafından 'Birbirimize Candan Bağlıyız' kampanyası çerçevesinde mobil kan bağışı aracı ile 251 ünite kan toplandı.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Türk Kızılayı tarafından kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.
Türk Kızılay tarafından yürütülen "Birbirimize Candan Bağlıyız" kampanyası kapsamında mobil kan bağışı aracı ilçede konuşlandı.
Bağışçılardan 251 ünite kan toplandı.
Kaynak: AA / Bilal Çelikten - Güncel