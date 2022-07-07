Türk Kızılaydan Irak'ta ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet ve kurban eti yardımı - Haberler

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Türk Kızılaydan Irak'ta ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet ve kurban eti yardımı

AA - Bekir Aydoğan - Güncel
Türk Kızılaydan Irak'ta ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet ve kurban eti yardımı

Türk Kızılay, Kurban Bayramı çalışmaları kapsamında Irak'ta ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet ve kurban eti yardımında bulunuyor.

Türk Kızılay, Kurban Bayramı çalışmaları kapsamında Irak'ta ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet ve kurban eti yardımında bulunuyor.

Türk Kızılay, Erbil'de "Şefkat Butik" projesi kapsamında yoksul ailelere yönelik bir hafta sürecek kıyafet yardımına devam ediyor.

Türk Kızılay Irak Delegasyon Başkanlığı personeli Ahmet Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haftanın iki günü kıyafet dağıtımı yapılan butikte, bayram öncesi bir hafta süreyle yardım dağıtıldığını belirtti.

Butikte her kişinin 3 parça ürün seçebildiğini aktaran Dağlı, hafta boyunca yaklaşık 650 ailenin giyim ihtiyacının karşılanacağını kaydetti.

Dağlı, Türk Kızılayın 2015'ten bu yana her sene Irak'ta kurban eti dağıtımı yaptığını hatırlatarak, bayramın birinci günü Erbil'de 100 büyükbaş kurban kesimi yapılacağını dile getirdi.

Kurban etlerinin başta mülteci kampları olmak üzere 10 ayrı noktada dağıtılacağını belirten Dağlı, bayram boyunca Kerkük, Altunköprü, Tuzhurmatu, Telafer, Musul, Duhok ve Zaho'da yaklaşık 5 bin aileye dağıtım yapılacağını söyledi.

AA / Bekir Aydoğan - Güncel

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