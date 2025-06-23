Türk Kızılay Samsun Şubesi Mayıs Ayında Lider Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay Samsun Şubesi, Mayıs ayında en fazla faaliyet yürüten il olarak öne çıktı. Şube Başkanı Onur Çoban, gönüllülerin ve bağışçıların destekleriyle ihtiyaç sahiplerine umut olduklarını belirtti.

Türk Kızılay Samsun Şubesi Mayıs ayı faaliyet lideri olduğu bildirildi.

Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Onur Çoban, yaptığı yazılı açıklamada, Mayıs ayında Türkiye genelinde en fazla faaliyet yürüten il olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Çoban, hedefleri kapsamında her türlü etkinliği yapmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Yüce Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi, "Hayır işlerinde yarışın". Bizler de bu manevi mesajı düstur edinerek gönüllülüğün, paylaşmanın ve merhametin izinde durmadan çalışıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Samsun'da da her bir şubemiz, her bir gönüllümüz büyük bir azimle, kararlılıkla ve fedakarlıkla görev yapıyor. Bu başarı yalnızca bir sıralama değil; binlerce insana dokunmanın, ihtiyaç sahiplerinin gönlünde umut olmanın ve iyiliğin izinde kararlılıkla yürümenin bir sonucudur." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Çoban, fedakarca emek veren tüm gönüllülerine, güvenle destek olan bağışçılarına ve gece gündüz demeden çalışan ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
Öldürdüğü kızı ile 18 saat! Çocuklarını böyle oyalamış

Öldürdüğü kızı ile 18 saat! Diğer çocuklarını böyle oyalamış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NATO Genel Sekreter Rutte: ABD'nin İran'a saldırısı uluslararası hukuku ihlal etmedi

NATO'dan İran'ı vuran ABD'ye açık destek! Uluslararası hukuk vurgusu
Narin Güran'ın ağabeyi Enes'ten Yargıtay'a temyiz başvurusu

Narin Güran'ın tutuklu ağabeyinden yeni hamle
ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi! Hamaney adres verdi

ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi
Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor: Maradona'dan sonra ilk

Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor
Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı

Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı
Memurlar artık bu yüzden atılamayacak! AYM kararı iptal etti

Memurlar artık bu yüzden atılamayacak! AYM kararı iptal etti
Verdiği kilolarla gündeme gelen Zara, zayıflama formülünü açıkladı

Verdiği kilolarla gündemde! Zayıflama formülünü açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.