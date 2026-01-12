Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı Türkeli, tedavi gördüğü hastanede vefat etti
Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı Menderes Türkeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaklaşık bir süredir hastanede tedavi altında olan Türkeli, yoğun bakımda entübe edildi ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yarın öğle vakti düzenlenecek törenle uğurlanacak.
Bir süredir Altınordu ilçesindeki özel bir hastanede tedavi gören Türkeli, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alındı.
Dün entübe edilen Türkeli, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Yarın öğle vakti Ulu Cami'nde düzenlenecek törenin ardından Türkeli, son yolculuğuna uğurlanacak.
Türkeli, 18 Mart 2023'den beri Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı olarak görev yapıyordu.
Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel