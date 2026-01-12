Haberler

Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı Türkeli, tedavi gördüğü hastanede vefat etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı Menderes Türkeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaklaşık bir süredir hastanede tedavi altında olan Türkeli, yoğun bakımda entübe edildi ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yarın öğle vakti düzenlenecek törenle uğurlanacak.

Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı Menderes Türkeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süredir Altınordu ilçesindeki özel bir hastanede tedavi gören Türkeli, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alındı.

Dün entübe edilen Türkeli, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yarın öğle vakti Ulu Cami'nde düzenlenecek törenin ardından Türkeli, son yolculuğuna uğurlanacak.

Türkeli, 18 Mart 2023'den beri Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı olarak görev yapıyordu.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı

Komşu adım adım iç savaşa gidiyor! Yüzlerce dükkanı ateşe verdiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı

Gassalın sözleri cinayet ihtimalini daha da güçlendirdi
Eşini tehditten serbest kalan şahıs, aynı gün darp edince tutuklandı

Mahkemeden eve dönüp aynı rezilliği yapınca anında tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama

Günlerdir gözaltında olan Selen Görgüzel ile ilgili karar verildi
Emre Mor, Kayserispor'a önerildi! Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak

Sarı-kırmızılılara önerildi! Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı

Gassalın sözleri cinayet ihtimalini daha da güçlendirdi
Valilik açıkladı! İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek

Megakentte kar yağışı devam edecek mi?
Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları

Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları