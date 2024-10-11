Üye Girişi
Haberler

Türk Kızılay, Lübnan Tahliye Operasyonu Kapsamında Beslenme Desteği Sağladı

Türk Kızılay, Lübnan Tahliye Operasyonu Kapsamında Beslenme Desteği Sağladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay, Lübnan tahliye operasyonu çerçevesinde Mersin Limanı'na ulaşan yaklaşık bin kişiye sıcak yemek ve ikramlarla beslenme desteği sağladı. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait iki gemi, tahliyeleri gerçekleştirerek, Kızılay bölgedeki acil ihtiyaçlar için uzman ekipler görevlendirdi.

TÜRK Kızılay, Lübnan tahliye operasyonu kapsamında Mersin Limanı'na ulaşan, aralarında yaşlı, engelli ve çocukların bulunduğu yaklaşık bin kişiye sıcak yemek ve ikramlarla beslenme desteği sağladığını duyurdu.

Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşlarının tahliyesini sağlayan Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait iki gemi Mersin Limanı'na ulaştı. Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savuma Bakanlığı koordinasyonuyla yürütülen operasyon kapsamında Beyrut Limanı'ndan hareket eden TCG Bayraktar 558 yolcuyu, TCG Sancaktar ise 378 yolcuyu Türkiye'ye getirdi. Tahliyesi sağlanan kişilere her iki gemide görevlendirdiği personelle beslenme desteği veren Kızılay, Mersin Limanı'na ulaşan vatandaşlara pasaport kontrolü öncesi sıcak yemek servisi hizmeti verirken ikram araçlarıyla sıcak ve soğuk içecek ile atıştırmalık ürünler sundu.

TÜRK KIZILAY BÖLGEDE UZMAN EKİP GÖREVLENDİRDİ

Tahliye operasyonu için Beyrut Limanı'na ulaşan gemilerle Lübnan'a gıda kolisi, hijyen seti ve barınma malzemesinden oluşan acil yardım desteği ulaştıran Türk Kızılay, Lübnan tarafında insani yardım ihtiyacının karşılanması ve ilgili paydaşlarla koordinasyonun sağlanması amacıyla da bölgede uzman ekip görevlendirdi. Türkiye'nin 25 Eylül'de gönderdiği yardım uçağıyla temel gıda ve hijyen malzemelerini ulaştıran Türk Kızılay, bölgedeki acil ihtiyaçların tespiti ve hızla karşılanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uluslararası İlişkiler Türk Deniz Kuvvetleri Operasyon Kızılay Güncel Lübnan Yaşam Dünya

Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak! İşte yeni vergi paketinin detayları

Kredi kartlarından yeni bir katkı payı alınacak

 Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak

Şaka değil! Artık taktığımız saate de vergi ödeyeceğiz

 Listeye giren yeni firmalar var! Akıl alır gibi değil zeytinyağ, şeker ve çayda da çıktı

Bu listeye bakmadan zeytinyağ şeker ve çay almayın
Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var

İnfial yaratacak görüntü! Savcıyı makamında böyle tehdit etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Estonya Azerbaycan maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Estonya Azerbaycan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? YALI ÇAPKINI 78. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm 11 Ekim yeni bölüm fragman izleme linki var mı? Gebze'de köpekleri ve kedileri kim öldürdü? Kızılcık Şerbeti 72. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Ekim Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kredi kartı limiti nasıl düşürülür? Zinnur Büyükgöz kimdir? Zinnur Büyükgöz hangi partili? Gebze'de ne oldu (VİDEO)? Gebze'de hayvan katliamı! Gebze'de hayvanlar neden, nasıl öldürüldü? Alanyaspor Hull City maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Alanyaspor Hull City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını yeni bölüm full HD canlı yayın izle SON BÖLÜM izle 10 Ekim Cuma Yalı Çapkını yeni fragmanı yayınlandı Yeni vergi paketinde neler var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.