Türk Kızılay Kırşehir Şubesi, ihtiyaç sahibi ailelere yardımları ulaştırıyor

Türk Kızılay Kırşehir Şubesi, ihtiyaç sahibi ailelere desteğini sürdürüyor.

Şube Başkanı Servet Demir, AA muhabirine, hayırseverlerin katkıları ve gönüllülerin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine ulaşarak, destek olduklarını söyledi.

Kent genelinde yetim, engelli, yaşlı, kimsesiz başta olmak üzere birçok ihtiyaç sahibi aileye ulaştıklarını belirten Demir, ailelere gıda ürünleri, kıyafet, hijyen malzemeleri, elbise ve kırtasiye desteğinde bulunduklarını ifade etti.

İnsanlara ulaşarak destek olmayı, gönüllerine dokunmayı ve mutlu etmeyi amaçladıklarını vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Türk Kızılay olarak yardımları yapılan incelemeler doğrultusunda ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bu kapsamda son 8 ayda 715 gıda kolisi ihtiyaç sahibi ailelere teslim edilirken, 650 aileye kıyafet yardımı yapıldı. Bunun yanı sıra ailelerin temel beslenme ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla konserve, kavurma ve et yardımları da düzenli olarak gerçekleştirildi. 625 öğrenciye de ayrıca butik yardımı sağlandı. Birkaç aileye mobilya ve beyaz eşya yardı da yaptık. Ayni yardımların yanı sıra her ay yaklaşık 50 aileye düzenli nakdi yardım yapmaya, aile bütçelerine doğrudan destek sunmaya çalışıyoruz."

Hayırseverlere teşekkür eden ve yardımların devam etmesi için bağış çağrısında bulunan Demir, sosyal dayanışmayı güçlendirmek ve zor zamanlarda vatandaşların yanında olmak için uğraştıklarını, insani yardım çalışmalarını artan bir hassasiyetle sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.