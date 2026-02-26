Haberler

Türk Kızılay, Kerkük'te 100 düşük gelirli aileye gıda yardımı yaptı

Güncelleme:
Türk Kızılay, ramazan çalışmaları çerçevesinde Irak'ın Kerkük kentinde 100 düşük gelirli aileye gıda yardımı gerçekleştirdi. Yardımların her aileye bir aylık gıda malzemesi içerdiği belirtildi.

Türk Kızılay, ramazan çalışmaları kapsamında Irak'ın Kerkük kentinde 100 düşük gelirli aileye gıda yardımında bulundu.

Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanı Çetin Beyatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan yardımları kapsamında Kerkük'te gıda dağıtımı yaptıklarını söyledi.

Yaklaşık 100 dar gelirli aileye yardımları ulaştırdıklarını belirten Beyatlı, dağıttıkları gıda kolisinde her aileye yaklaşık bir aylık yetecek kadar gıda malzemelerinin bulunduğunu aktardı.

Irak'ta üç gün önce yardım çalışmalarına başladıklarını ifade eden Beyatlı, Musul kenti ve Telafer ilçesinden sonra Kerkük'te dağıtımları yaptıklarını, yarın da Bağdat'a geçeceklerini söyledi.

Beyatlı, Bağdat'ta yaklaşık bin kişiye iftariye verecekleri bilgisini paylaştı.

Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı Irak Genel Koordinatörü Murat Saib, yardım çalışmasından dolayı Türk Kızılay'a teşekkür etti.

"Türk Kızılay her yıl ramazanda Irak'ta anlamlı insani yardımlar yapıyor." diyen Saib, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kerkük'te bu çalışmaları görmenin kendilerini mutlu ettiğini sözlerine ekledi."

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb
