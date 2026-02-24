Haberler

Türk Kızılay Karamürsel Şubesi ramazan ayında 350 kişiye sıcak yemek sağlıyor

Güncelleme:
Türk Kızılay Karamürsel Şubesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine her gün sıcak yemek ulaştırıyor. Aşevinde 350 kişiye iftarlık dağıtılırken, evde kalan yaşlı ve engelli vatandaşlara da yemekler sefer taslarıyla götürülüyor.

4 Temmuz Mahallesi'ndeki aşevinde ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine iftarlık veriliyor.

Türk Kızılay Karamürsel Şube Başkanı Hasan Dalkıran, AA muhabirine, 2008 yılında faaliyete başlayan aşevinden bugüne kadar binlerce kişiye sıcak yemek sağlandığını söyledi.

Hizmetin bağışçıların katkılarıyla sürdürüldüğünü belirten Dalkıran, ramazan ayı öncesinde de öğle ve akşam yemek dağıtımı yapıldığını ifade etti.

Dalkıran, ramazan ayı boyunca her gün 350 kişiye sıcak yemek ulaştırdıklarını aktararak, "Evinden çıkamayan 200 yaşlı ve engelli vatandaşımıza yemekleri sefer taslarıyla götürüyoruz. Aşevimize yakın olanlar yemeklerini buradan alabiliyor, uzak mahallelerde yaşayanlara ise araçlarımızla ulaştırıyoruz." diye konuştu.

Dalkıran, aşevinin yıl boyunca haftanın her günü ihtiyaç sahiplerine hizmet verdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Melih Palas
