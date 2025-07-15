Türk Kızılay İstanbul'da 15 Temmuz şehitleri anısına ikramda bulundu

Türk Kızılay İstanbul İl Merkezi Başkanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin 9. yılı kapsamında kentte düzenlenen anma etkinliklerinde şehitler anısına helva ve yemek dağıttı.

Türk Kızılay İstanbul İl Merkezi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz şehitlerini ve gazilerini anmak üzere İstanbul'da düzenlenen programlarda Kızılay da aktif görev aldı.

Bu kapsamda, Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliği'nde helva dağıtımı gerçekleştirilirken, şehitler dualarla yad edildi.

15 Temmuz Şehitler Müzesi'nde şehitler için yapılan dua sonrası ise katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

Genç Kızılay ekiplerinin gönüllü desteğiyle gerçekleştirilen bu ikramlarla anma programının ruhunu pekiştirmek ve toplumsal dayanışmaya örnek olmak amaçlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay İstanbul İl Başkanı Burcu Kösem, şehitleri rahmetle anarken, onların hatıralarını yaşatmak için üzerlerine düşen her göreve hazır olduklarını belirtti.

Kızılay olarak afetlerde, savaşlarda halkın yanında yer aldıkları gibi milli birlik ve beraberlik günlerinde de vatandaşlarla omuz omuza olduklarını vurgulayan Kösem, "Kızılay İstanbul olarak 15 Temmuz ruhunu yaşatmaya ve bu uğurda can veren kahramanlarımızı unutturmamaya kararlıyız." ifadesini kullandı.