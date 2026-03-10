Haberler

Türk Kızılay'ı yolda olan vatandaşlara iftarlık dağıtıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Kızılay'ı Seydişehir Şube Başkanlığı, iftar saatinde yolda olan vatandaşlara iftarlık ikramında bulunarak dayanışma ruhunu pekiştiriyor.

Türk Kızılay'ı Seydişehir Şube Başkanlığı ve Seydişehir Kaymakamlığı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü iftar saatinde yolda olanlar için iftarlık ikramında bulunuyor.

Seydişehir Antalya Yolu Marangozlar Kavşağı'nda gerçekleştirilen dağıtım, dayanışma ve paylaşma ruhunu yaşatıyor.

Ramazan ayının ilk gününden itibaren sahada olan Türk Kızılay'ı Seydişehir Şube Başkanlığı, iftar vaktinde trafikte olan ve evine yetişemeyen vatandaşları yalnız bırakmıyor.

Türk Kızılay'ı Seydişehir Şube Başkanı Mehmet Karyağdı, "Ramazanın paylaşma ve dayanışma iklimini yaşatarak yolda olan vatandaşların yanında olmak bizim için bir sorumluluk değil, gönül meselesidir. İftar saatleri, yalnızca bir oruç açma anı değil, paylaşmanın ve birlikte olmanın güçlü bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun
İran'ın 2. füzesi sonrası NATO'dan Türkiye'ye jet askeri destek

İran'ın 2. füzesi sonrası NATO'dan Türkiye'ye jet askeri destek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tuğba'nın ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme! Profesör eş asıl şimdi yandı

Tuğba'nın ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme
Hafize Gaye Erkan'ın yeni görevi belli oldu! Dikkat çeken referans detayı

Hafize Gaye Erkan'ın yeni görevi belli oldu! Dikkat çeken referans detayı
Yıldız futbolcuya sapık muamelesi yapıldı! İşte nedeni

Bu adama sapık muamelesi yapıldı! Nedeni bomba
Kim Kardashian'dan yıllar sonra gelen itiraf: Bir erkeğin nasıl olması gerektiğinin tam tanımı

O isim için "Bir erkeğin tam tanımı" dedi
Tuğba'nın ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme! Profesör eş asıl şimdi yandı

Tuğba'nın ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Bugün büyük gün

Akaryakıta 24 saat geçmeden yeni zam

Akaryakıta 24 saat geçmeden yeni zam