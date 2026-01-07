Haberler

Türk Kızılay ekiplerinden Hatay'daki depremzedelere hijyen kolisi desteği

Türk Kızılay Hatay Şubesi, Antakya ilçesindeki depremzedelere hijyen kolisi dağıtarak destek oldu. Ekipler, Tahtaköprü Mahallesi'ndeki konteyner kentte 70 haneye hijyen malzemeleri ulaştırdı ve yardımların devam edeceğini açıkladı.

Türk Kızılay Hatay Şubesi ekipleri, merkez Antakya ilçesindeki depremzedelere hijyen kolisi desteğinde bulundu.

Ekipler, Tahtaköprü Mahallesi'ndeki konteyner kenti ziyaret etti.

Afetzedelerle bir araya gelen Türk Kızılay görevlileri, 70 haneye hijyen malzemelerinin yer aldığı kolileri ulaştırdı.

Yardım çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Nazar Dağlı - Güncel
