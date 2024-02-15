Türk Kızılay, Hatay'da ihtiyaç sahiplerine yönelik butik açtı
Türk Kızılay, Hatay'ın merkez Defne ilçesinde ihtiyaç sahiplerine yönelik bir butik açtı. Butikte kıyafet, ayakkabı, oyuncak ve mutfak eşyaları bulunuyor. Açılış törenine protokol üyeleri de katıldı.
Türk Kızılay, Hatay'ın merkez Defne ilçesinde ihtiyaç sahiplerine yönelik butik açtı.
Esenbulak Mahallesi'nde açılan ve ihtiyaç sahibi ailelere hizmet verecek butikte, kıyafet, ayakkabı, oyuncak ve mutfak eşyaları bulunuyor.
Türk Kızılay Hatay Şube Başkanı Kudret Özbakış, açılışta, Kızılay olarak önemli işler yaptıklarını söyledi.
Özbakış, "Buradaki vatandaşlara daha kaliteli hizmet üretmek adına bu marketimizi halkın hizmetine sunduk." dedi.
Açılış törenine Koordinatör Kaymakamlar Kübranur Taşçı, Ömer Faruk Koç ve diğer protokol üyeleri katıldı.
Protokol üyeleri, açılışın ardından butiği gezdi.