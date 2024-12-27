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Türk Kızılay, Günlük 1 Milyon Kişiye Yemek Çıkarma Kapasitesine Sahip

Türk Kızılay, Günlük 1 Milyon Kişiye Yemek Çıkarma Kapasitesine Sahip
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Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Kırıkkale'de açılışı yapılan aşevinde yaptığı açıklamada, Türk Kızılay'ın günlük 1 milyon kişiye yemek çıkarma kapasitesine ulaştığını ve aşevlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında önemli bir rol oynadığını belirtti.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Türk Kızılayın günlük 1 milyon kişiye yemek çıkarma kapasitesi olduğunu söyledi.

Kırıkkale'de hayırsever Sebahat Tekin tarafından yenilenen Gündoğdu Mahallesi'ndeki Ahmet- Hatice Balıkçıoğlu Aşevi'nin açılışında konuşan Yılmaz, Tekin'in 8 gayrimenkulünü annesi ve babasının isminin verilmesi kaydıyla Türk Kızılaya bağışladığını söyledi.

Tekin'in annesi, babası ve kendisi adına kalıcı bir hizmet sağladığına dikkati çeken Yılmaz, "Türkiye genelinde 44 aşevi, 157 de ikram aracı yani mobil aşevine sahibiz. Her gün ülke genelinde 41 bin insanın evine sıcak yemek gidiyor. Bazen tek başına yaşayan Ahmet amca 'Allah razı olsun evladım, sen olmasan kapımı çalan yok' diyerek kapısını açıyor. Dolayısıyla sadece ihtiyaç sahipleri dediğimiz zaman yemek almaya imkanı yetmeyenleri anlamamak lazım. Türkiye genelindeki aşevleri, aslında milletimizin el ele hiç kimseyi yalnız bırakmaması adına da atılmış adım oluyor." dedi.

Yılmaz, Türk Kızılayın bir köprü olduğunu, bağışçılardan aldıkları emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak adına sorumluluklarının bulunduğunu dile getirdi.

Aşevlerinin aynı zamanda ihtiyaç sahiplerine ulaşma noktasında bir fırsat olduğuna değinen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla aşevlerini her ile yaygınlaştıracak şekilde projenin başlangıcını yapmış ve hedefe almış durumdayız. Birkaç yıl içerisinde 81 ilin hepsinde aşevi olsun istiyoruz. Türk Kızılay, afet zamanlarında da beslenmeden sorumlu. Ülkemizde ne zaman afet veya acil durumda ihtiyaç duyulursa Türk Kızılayın ana sorumluluğu dakikalar içinde oraya sıcak yemeği ulaştırmaktır. Bugün Türk Kızılay olarak günlük 1 milyon kişiye yemek çıkarma kapasitemiz var. Amacımız bu kapasiteyi artırmak. Bir diğer hedefimiz de butiklerin sayısını artırmak ve sahiplendirmek. Butik dediğimiz, ihtiyaç sahiplerinin istedikleri zaman bir mağazaya girer gibi buraya gelerek ihtiyaç duyduğu her türlü giyim malzemesini beğenip almasıdır."

Konuşmanın ardından Yılmaz, Vali Yardımcısı Oktay Erdoğan, hayırsever Sebahat Tekin, Türk Kızılay Kırıkkale Şube Başkanı Harun Şener, protokol üyeleri ile vatandaşlar kurdele keserek yenilenen aşevinin açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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