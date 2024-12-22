Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz İdlib'de Ziyaretler Gerçekleştirdi

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, İdlib'de Türk Kızılay fırınına ve lojistik merkezine ziyarette bulundu.

Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Suriye'nin başkenti Şam'da Türk Kızılay Şam Delegasyonunun açılmasının ardından, İdlib'de birçok kampa hizmet veren Türk Kızılay fırınını gezdi.

Lojistik merkezinde bulunan hayır çarşısını da ziyaret eden Yılmaz, kamplardan gelen bazı çocuklara oyuncak ve giysi dağıtımı yaptı.

Yılmaz, engellilerin bulunduğu Al-Şami kampını ve yetimhaneleri de ziyaret ederek hediyeler dağıttı.

Bu arada Yılmaz'ın ziyaretleri kapsamında, bölgede 200 gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı ve giysi dağıtımlarının yanı sıra İdlib'deki Kızılay Sevgi Butik Mağazası'ndan 120 çocuğun giysi ihtiyacı karşılandı.

Suriye'nin başkenti Şam'da dün Türk Kızılay Şam Delegasyonu açılmıştı. Açılış törenine Kızılay Genel Başkanı Yılmaz da katılmıştı.