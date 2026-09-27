Türk Kızılay Gazze'de Neşeli Çocuklar Projesi'yle günde 1000 ürün dağıtıyor

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Türk Kızılay, İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle ağır insani koşulların hakim olduğu Gazze Şeridi'nde yerinden edilen çocuklara, "Neşeli Çocuklar Projesi" kapsamında düzenlediği eğlenceli etkinlikler ve dondurma ikramlarıyla moral desteği sağlıyor.

Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2,4 milyon kişiden 2,15 milyonu, İsrail'in saldırıları nedeniyle evlerinin yıkılmasının ardından çadır ve geçici barınma merkezlerinde zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de ağır insani koşullara rağmen çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay, insani yardımların yanı sıra çocuklara yönelik moral ve psikososyal destek faaliyetleri de yürütüyor.

Bu kapsamda Türk Kızılay, Gazze'de ölüm ve yıkım ortasında büyümek zorunda kalan miniklerin yüzlerini güldürmek için anlamlı bir projeye imza attı.

Türk Kızılay ekipleri "Neşeli Çocuklar Projesi" çerçevesinde mobil araçlarla Gazze'nin farklı noktalarında çocuklara şekerleme, atıştırmalık ve dondurma dağıtıyor.

Türk Kızılayın mobil aracı, çocukların yüzünü güldürüyor

Yıkım ve yoksunluk görüntülerinin kuşattığı kamplarda, savaşın ağır yükünü omuzlarında taşıyan çocukların yüzü, Türk Kızılayın mobil aracıyla gülüyor.

Araç, yerinden edilmenin yorgunluğunu yaşayan çocukların yüzünde bir tebessüm oluşturmak ve ağır insani koşulların ortasında onları kısa süreli de olsa mutlu etmek için Gazze'deki kampları dolaşıyor.

Kamplarda çocuklara bir yandan mobil araçla dondurma dağıtılırken, diğer yandan da palyaçolar onları eğlendiriyor.

Günde 1000 adet ürün dağıtılıyor

Türk Kızılayın Gazze Ofisi Müdürü Saadi Debbur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Neşeli Çocuklar Projesi, kamplarda, barınma merkezlerinde ve okullarda yaşayan yerinden edilmiş çocukların kalplerine mutluluk ve neşe katmayı amaçlıyor." dedi.

Proje kapsamında çocuklara günde 1000 ürün ulaştırıldığını belirten Debbur, dağıtılan ürünlerin mevsim koşullarına göre değiştiğini ifade etti. Debbur, yaz aylarında dondurma ve soğuk içecekler, kış aylarında ise şekerleme dağıtıldığını aktardı.

Palyaço gösterileri ve oyunlarla moral desteği

Debbur, projenin yalnızca yiyecek ve içecek dağıtımıyla sınırlı olmadığını, çocukların eğlenmesi ve içinde bulundukları zorlu koşullardan kısa süreliğine de olsa uzaklaşabilmeleri için palyaço gösterileri ve çeşitli etkinlikler de düzenlendiğini dile getirdi.

Türk Kızılayın Gazze Ofisi Müdürü Debbur, şubat ayında başlatılan projenin ramazan ayında da sürdürüldüğünü ve çocuklara ramazan tatlıları dağıtıldığını anlattı.

Kaynak: AA