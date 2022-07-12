Türk Kızılay, Filistin'de 13 bin ihtiyaç sahibi aileye kurban eti dağıttı Türk Kızılay, Filistin'de ihtiyaç sahibi 13 bin 216 aileye kurban eti dağıtımı yaptı. Türk Kızılay, Filistin'de ihtiyaç sahibi 13 bin 216 aileye kurban eti dağıtımı yaptı. Filistin genelinde 150 büyükbaş hayvanın kesimini gerçekleştiren Türk Kızılay, Kurban Bayramı süresince, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde 9 bin 150, işgal altındaki Batı Şeria'da 3 bin 66 ve Kudüs'te 1000 aileye kurban eti dağıttı. AA / Faiz Abu Rmeleh - Güncel Batı Şeria Filistin Kızılay Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Türk Kızılay, Filistin'de 13 bin ihtiyaç sahibi aileye kurban eti dağıttı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.