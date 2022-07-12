Türk Kızılay, Filistin'de 13 bin ihtiyaç sahibi aileye kurban eti dağıttı
AA - Faiz Abu Rmeleh - Güncel
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Türk Kızılay, Filistin'de ihtiyaç sahibi 13 bin 216 aileye kurban eti dağıtımı yaptı.
Türk Kızılay, Filistin'de ihtiyaç sahibi 13 bin 216 aileye kurban eti dağıtımı yaptı.
Filistin genelinde 150 büyükbaş hayvanın kesimini gerçekleştiren Türk Kızılay, Kurban Bayramı süresince, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde 9 bin 150, işgal altındaki Batı Şeria'da 3 bin 66 ve Kudüs'te 1000 aileye kurban eti dağıttı.
AA / Faiz Abu Rmeleh - Güncel