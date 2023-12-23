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Türk Kızılay, Doğanşehir'deki depremzedelere yardım ulaştırdı

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Türk Kızılay, Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki depremzedelere giyecek ve yiyecek yardımı sağladı. Yardım paketleri Millet Bahçesi ve Sancaktepe Konteyner Kentlerde dağıtıldı.

Türk Kızılay, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde konteynerlerde kalan depremzedelere giyecek ve yiyecek yardımında bulundu.

Kaymakam Mehmet Kılıç, Türk Kızılay Genel Sekreteri Murat Ellialtı, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ve AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Çatı, Türk Kızılay tarafından hazırlanan yardım paketlerini Millet Bahçesi ile Sancaktepe Konteyner Kentlerde yaşayan depremzedelere dağıttı.

Kılıç ve Ellialtı konteyner ziyaretlerinde vatandaşlarla sohbet etti.???????

Kaynak: AA / Güncel

Doğanşehir Malatya Kızılay Deprem Güncel Haberler

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