Türk Kızılay'dan 'Hedef 1919: Hastaya Kan, Ormana Can' Kampanyası

Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi, kan ihtiyacını karşılamak ve doğaya katkı sağlamak amacıyla "Hedef 1919: Hastaya Kan, Ormana Can" kampanyasını 18-24 Ağustos tarihlerinde Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenleyecek.

Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi tarafından Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) düzenlenen basın toplantısında konuşan Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, 18-24 Ağustos tarihlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak kampanya kapsamında kan bağışında bulunan her vatandaş adına 3 fidan dikileceğini söyledi.

Yıldırım, "Kan bağışında bulunacak her vatandaşımız, üç hastaya umut olacak. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen 'Hastaya Kan, Ormana Can' protokolü kapsamında doğaya 3 fidan kazandırmış olacak. Böylece bağışçılarımız çifte iyilik yapacak." dedi.

Samsun Valiliği himayesinde gerçekleştirilen kampanyaya Samsun Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlıklar, ilçe belediyeleri, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, sendikalar, Samsunspor Kulübü ve taraftarlarının destek vereceğini ifade eden Yıldırım, tüm vatandaşları kampanyaya katılmaya davet etti.

Basın toplantısına, İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı da katıldı.

"Hedef 1919" kan bağışı kampanyası, 18-24 Ağustos tarihlerinde 09.30-20.30 saatleri arasında Cumhuriyet Meydanı"nda yapılacak.

Kampanya süresince gönüllü kök hücre bağışı da kabul edilecek, düzenli bağışçılara madalyaları takdim edilecek ve çeşitli ikramlar sunulacak.