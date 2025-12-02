Haberler

Türk Kızılay'dan Engelli Kızı Olan Babaya Destek ve Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

Güncelleme:
Türk Kızılay, engelli kızıyla tek başına yaşayan baba Mücahit Ağdaş'a gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırarak, kızı Hanife'nin doğum günü için sürpriz bir kutlama düzenledi.

Türk Kızılay, Konya'da engelli kızına tek başına bakan babaya bağışçıların destekleriyle temin edilen gıda ve çeşitli temel ihtiyaç malzemelerini ulaştırdı, kızı için doğum günü sürprizi gerçekleştirdi.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılay Konya Şubesi ekipleri, kentte yürüttükleri sosyal yardım çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, hem annelik hem de babalık yaptığı engelli kızı Hanife Ağdaş ile birlikte yaşayan, eşini 3 yıl önce kaybeden baba Mücahit Ağdaş'ın evi ziyaret edildi.

Ailenin yaşam şartlarını inceleyen Kızılay ekipleri, baba ve kızın ihtiyaçlarını tespit ederek harekete geçti.

Kızılay Kadın ve Genç Kızılay gönüllüleri, bağışçıların destekleriyle temin edilen gıda ve çeşitli temel ihtiyaç malzemelerini aileye teslim etti.

Bu sırada Hanife Ağdaş'ın doğum günü olduğunu öğrenen gönüllüler, yaş pasta alarak küçük kıza sürpriz kutlama düzenledi.

Küçük kıza hediye takdim edilen kutlamada, duygusal anlar yaşandı. Gönüllüler ayrıca evin düzenlenmesine ve temizlenmesine de destek verdi.

Kızılayın kendilerine yalnızca ihtiyaç malzemesi sağlamadığını, zaman zaman yaptığı ziyaretlerle moral desteği de verdiğini belirten Mücahit Ağdaş, yaşadıkları mutluluk için tüm bağışçılara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Güncel
