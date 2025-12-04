Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz'dan "Dünya Gönüllüler Günü" mesajı Açıklaması

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'ne ilişkin, "Ne mutlu ki toplum olarak gönüllülüğe dair duyarlılığımız yüksek. Almadan vermeyi, az ya da çok demeden paylaşmayı bilen bir milletiz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Gönüllülerin insani yardım alanında çok önemli bir rol üstlendiğine dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ne mutlu ki toplum olarak gönüllülüğe dair duyarlılığımız yüksek. Almadan vermeyi, az ya da çok demeden paylaşmayı bilen bir milletiz. Gönüllü hizmet, bir yandan yaraları sararken, diğer yandan gönüllünün kendisini de güçlendirir, dayanışmayı büyütür ve tüm toplumu iyileştirir. Dünya Gönüllüler Günü vesilesiyle başkasının acısına fedakarca koşan, iyiliği yüreğinde yaşatan tüm gönüllülerimize teşekkürlerimi sunuyorum."

Türk Kızılayın gönüllü sayısı 450 bin oldu

Öte yandan Türk Kızılay, 2025 yılında 70 bine yakın yeni gönüllü kazanarak 450 bin gönüllüye ulaştı.

En çok tercih edilen gönüllülük alanı afet ve acil durumlar olurken, gönüllü hizmetlerine katılımda 18-30 yaş arası gençler öne çıktı.

Kızılayın gönüllülük hizmetlerine öncülük eden kadınlar ise gönüllülerin yüzde 62'sini oluşturdu.

Türk Kızılay çatısı altında gönüllü olmak isteyenler "gonulluol.org.tr" internet sitesi üzerinden başvuru yapabiliyor.