Türk Kızılay Çubuk Şube Başkanlığına Nurullah Babacan seçildi.

Türk Kızılay Çubuk Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı, Kızılay Düğün ve Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Tekrar aday olmayan Şube Başkanı Muharrem Ayrancı, toplantıda 2022-2025'te gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Konuşmanın ardından yapılan oylamada tek aday olan Nurullah Babacan göreve seçildi.

Babacan, önceki yönetime ve genel kurula katılanlara teşekkür ederek, "Türk Kızılay olarak gönüllülerimizle, ilçemizde gıda, giyim, barınma, sağlık ve eğitim gibi birçok alanda yardımda bulunmaya devam edeceğiz." dedi.

Toplantıya Türk Kızılay Ankara İl Başkan Yardımcısı Fahri Balcı, muhtarlar ve üyeler de katıldı.