Üye Girişi
Haberler

Türk Kızılay Bolu Şubesi Hatay'da depremzedelere yardım dağıttı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Türk Kızılay Bolu Şubesi, Hatay'daki geçici barınma merkezlerinde yemek ve gıda kolisi dağıtarak depremzedelere destek oldu. Şube gönülleri, Altınözü ilçesindeki barınma merkezlerinde yaşayan depremzedelere yemek dağıttı ve çeşitli konteyner kentlere gıda kolisi teslim etti. Türk Kızılay Bolu Şubesi, depremzedelerin acılarını hafifletmek için dayanışma ruhuyla hareket etti.

Türk Kızılay Bolu Şubesi, depremlerden etkilenen Hatay'daki geçici barınma merkezlerinde yemek ve gıda kolisi dağıttı.

Şube gönülleri, geçen yıl 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Hatay'da, Bolu Valiliğinin koordinasyonuyla yardım çalışması yürüttü.

Gönüller, Altınözü ilçesindeki geçici barınma merkezlerinde yaşayan depremzedelere yemek dağıtımı yaptı.

Şube üyeleri, çeşitli konteyner kentlere de 100 gıda kolisi teslim etti, 300 öğrenciye de çikolata kutusu ve atıştırmalık çantası dağıttı.

Türk Kızılay Bolu Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Murat Koca, Bolu'da 1999'da Marmara Depremi'ni yaşadıklarını belirterek, "11 ilimizi etkileyen depremleri yaşayan bölge insanının yaşadıklarını çok iyi biliyoruz. Büyük depremin yıl dönümünde onların yanında olmak istedik. Dayanışma ruhuyla acılarını hafifletmeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Bolu Şube Başkan Yardımcısı Tuğba Ulusoy da depremlerin yıl dönümünde birlik beraberlik ruhuyla bölge insanına destek olmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Depremin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen acılar taze. Biz Hatay'da depremi yaşayan vatandaşlarımızla birlik ve beraberlik ruhuyla destek olmak istedik, onların acılarını paylaştık. Bu noktada bize destek olan herkese, tüm gönüllülerimize teşekkür ediyoruz." şeklinde açıklama yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

Kızılay Hatay Bolu Deprem Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kızıl Goncalar bu akşam var mı, bugün yeni bölüm var mı? Hababam Sınıfı Müzesi nerede? Masterchef'te tanıtılan Adile Sultan Kasrı nerede? Hababam Sınıfı nerede çekildi, okul nerede? Külyutmaz Necmi kimdir? Hababam Sınıfı Külyutmaz Necmi kim? Hababam sınıfı uyanıyor filmi oyuncuları kimler? Hababam sınıfı uyanıyor konusu nedir? Hababam sınıfı uyanıyor nerede çekildi? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 5 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Yedi Bela filmi nasıl bitiyor? Yedi Bela final sahnesi İZLE! Yedi Bela sonunda ne oluyor? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 5 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 5 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! 5 Şubat 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele kimdir? 5 Şubat 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 5 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Miraç Kandili mesajı! Miraç kandili için anlamlı sözler! 6 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 6 Şubat Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 5 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title