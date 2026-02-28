Türk Kızılay'dan Batman'da ramazan desteği

Türk Kızılay, Batman'da ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine yardım yapıyor.

Türk Kızılay Batman Şube Başkanı Davut Okçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahiplerinin iftar ve sahur sofralarına katkıda bulunmak amacıyla temel gıda malzemelerinden oluşan yaklaşık 2 bin 500 gıda kolisi dağıtıldığını söyledi.

İhtiyaç sahibi 1500 ailenin gıda desteğinden faydalandığını kaydeden Okçu, 1476 konserve kavurma dağıttıklarını bildirdi.

Okçu şöyle konuştu:

"Bir alışveriş marketi zinciri tarafından 2 bin 500 lira değerinde 100 adet alışveriş çeki dağıttık. Başka bir firma tarafından 4 bin çocuğa içerisinde kek, kraker ve çikolatadan oluşan ikramlar dağıtıldı. Bayram öncesinde bir hayırseverin desteğiyle 500 çocuğumuz giydirildi. Genel merkezimiz tarafından 280 aileye kıyafet yardımı gönderildi. Toplamda 1350 kişi kıyafet yardımında bulunduk. İhtiyaç sahibi ailelerin gıda ve kıyafet dışındaki fatura, kira ve ilaç gibi giderlerini karşılayabilmeleri amacıyla da nakdi yardım yaptık. Bu kapsamda 1539 kişiye 3'er bin lira olmak üzere toplam 4 milyon 617 bin lira nakdi yardım yaptık. Ayrıca bağışçılarımız tarafından üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus burs desteği sağlandı. Burs miktarı toplamı 135 bin liradır. Öte yandan, aşevinde ramazan boyunca her gece vatandaşlara çorba ikramında bulunuyoruz. Okuma salonlarında ders çalışan öğrencilere su, çay ve kek ikramı yapıyoruz."

Okçu, ramazan ayı dolayısıyla Batman'da gerçekleştirilecek yardım çalışmaları tutarının toplam 10 milyon 2 bin lira olacağını kaydetti.