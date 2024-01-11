Türk Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Ulusal Kan Bağışı Kampanyası Tanıtım Toplantısı'nda konuştu
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Türk Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Ankara'da düzenlenen 'Birbirimize Candan Bağlıyız' temalı Ulusal Kan Bağışı Kampanyası Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, kan bağışının hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, kampanyaya destek çağrısında bulundu.
Türk Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Ankara'da "Birbirimize Candan Bağlıyız" temalı Ulusal Kan Bağışı Kampanyası Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel