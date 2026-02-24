Haberler

Türk Kızılay Ardahan İl Başkanı Şentürk, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Türk Kızılay Ardahan İl Başkanı Şentürk, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Kızılay Ardahan İl Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Şentürk, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasında farklı kategorilerdeki etkileyici fotoğrafları inceledi ve 6 farklı kategoride oy kullandı.

Türk Kızılay Ardahan İl Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Şentürk, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şentürk, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" başlıklı fotoğrafını seçen Şentürk, "Portre"de Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafını tercih etti."

Şentürk, "Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde", "Spor"da Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Stuart Brock'un "Yasaya karşı", "Günlük Hayat"ta ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafların çok etkileyici olduğunu, seçim yapmakta zorlandığını ifade eden Şentürk, şunları kaydetti:

"Fotoğrafların tamamı için büyük emekler verilmiş. Gazze'de çekilen kareler o kadar etkileyiciydi ki seçim yapmakta zorlandım. Hepsi seçilmeye değer karelerden oluşuyor. Ancak kategorilerde birer seçmek istedim. Haber kategorisindeki fotoğrafın biri, Kızılay'ımızla ilgiliydi. Onu tercih ettim. Çünkü başlıkta da yazıldığı gibi her yerdeyiz. Emeği geçen tüm muhabir ve foto muhabirlerini tebrik ediyorum."

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Kaynak: AA / Günay Nuh
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti

"Bir canın bedeli bu mu?" diyen anneden beklenmedik hareket
Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi

Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, yüzde 100 indirim var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki tonlarca altını satmaya hazırlanıyor

Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki altınları satmaya hazırlanıyor
Hamaney'in konutunda silah sesleri! ABD'den önce tetiğe bastılar

Hamaney'in konutunda silah sesleri! ABD'den önce tetiğe bastılar
Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek

Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek
Evrim Alasya ile Kerem Alışık ayrıldı! Bikinili kadın paylaşımı sonrası dananın kuyruğu koptu

Bikinili kadın paylaşımı sonrası olanlar oldu! Aşk bitti
Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki tonlarca altını satmaya hazırlanıyor

Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki altınları satmaya hazırlanıyor
Arka Sokaklar'ın fragmanını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Fragmanı izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Nurullah Genç'in Ramazan etkinlik takvimi Demet Akalın'ın sözlerini akıllara getirdi

Demet Akalın görmesin