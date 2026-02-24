Türk Kızılay Ardahan İl Başkanı Şentürk, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Türk Kızılay Ardahan İl Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Şentürk, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şentürk, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" başlıklı fotoğrafını seçen Şentürk, "Portre"de Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafını tercih etti."

Şentürk, "Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde", "Spor"da Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Stuart Brock'un "Yasaya karşı", "Günlük Hayat"ta ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafların çok etkileyici olduğunu, seçim yapmakta zorlandığını ifade eden Şentürk, şunları kaydetti:

"Fotoğrafların tamamı için büyük emekler verilmiş. Gazze'de çekilen kareler o kadar etkileyiciydi ki seçim yapmakta zorlandım. Hepsi seçilmeye değer karelerden oluşuyor. Ancak kategorilerde birer seçmek istedim. Haber kategorisindeki fotoğrafın biri, Kızılay'ımızla ilgiliydi. Onu tercih ettim. Çünkü başlıkta da yazıldığı gibi her yerdeyiz. Emeği geçen tüm muhabir ve foto muhabirlerini tebrik ediyorum."

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.