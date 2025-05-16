Türk Kızılay Adıyaman'da Kan Bağışı Standı Açtı
Türk Kızılay, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde vatandaşların kan bağışında bulunabileceği bir stand açarak, sağlıklı bireylerin kan bağışına teşvik edilmesini amaçladı.
Türk Kızılay, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kan bağışı standı açtı.
Kaymakamlık bahçesinde hazırlanan kan verme noktasına gelen vatandaşlar, sağlık kontrolünden geçtikten sonra kan bağışında bulundu.
Türk Kızılay görevlisi doktor Muhammed Dursun, bağışçılara teşekkür etti.
Kaynak: AA / Selim Sonkaya - Güncel