Türk Kızılay 157. Yaşını Kutluyor

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Türk Kızılay Samsun İl Başkanı Onur Çoban, Kızılay'ın 157. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türk Kızılay'ın savaşlar, afetler ve salgınlarda ihtiyaç sahiplerine umut olduğunu vurguladı. İnsani yardım faaliyetlerinin dünya genelinde sürdüğünü belirtti.

Türk Kızılay Samsun İl Başkanı Onur Çoban, Kızılayın 157. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çoban, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Kızılayın 157 yıldır savaşlar, afetler ve salgınlarda ihtiyaç sahiplerine umut olduğunu vurguladı.

Bu kutlu yürüyüşün yalnızca bir kurumun değil, aynı zamanda bir milletin merhamet anlayışının sembolü olduğuna dikkati çeken Çoban, bu büyük emaneti geleceğe daha güçlü taşımak için var güçleri ile çalıştıklarını anlattı.

Samsun'da da kan bağışı kampanyaları, ilk yardım ve afet bilinci eğitimleri, sosyal destek programları ile gönüllülük faaliyetlerinin aralıksız sürdüğüne işaret eden Çoban, "Kızılay yalnızca Türkiye'de değil, Balkanlar'dan Afrika'ya, Orta Asya'dan Arakan'a kadar birçok coğrafyada insani yardım faaliyetleri yürütmektedir. Gönül coğrafyamızın umudu olmayı kararlılıkla sürdürüyoruz. Kızılay, insanlık onurunu koruyan bir değerler bütünüdür." ifadelerini kullandı.

Çoban, Türk Kızılaya destek veren gönüllülere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
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