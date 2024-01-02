Türk Kara Sularındaki Köpek Balığı Popülasyonu Tehlike Altında

MERSİN Üniversitesi'nden Prof. Dr. Deniz Ayas, Türk kara sularındaki köpek balığı popülasyonunun son 50 yılda yüzde 90 azaldığını belirterek, "Köpek balıklarının ekosistemde çok önemli fonksiyonel görevleri vardır. Köpek balıkları diğer beslendiği türlerin popülasyonunu dengede tutar. O anlamı ile Göksu deniz alanının köpek balıklarının korunması için yeniden gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi gerekir" dedi.

Türk kara sularındaki köpek balığı türlerinin her geçen yıl azaldığını belirten Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Deniz Ayas, köpek balıklarının neslinin tehlike altında olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ayas, "Büyük köpek balıkları Akdeniz'de her zaman var. Bunlar özellikle Doğu Akdeniz'de, akarsuların denize bağlandığı alanları üreme, beslenme ve yavru bakım alanları olarak kullanıyor. Bunlardan bir tanesi de Göksu Nehri'nin deniz ile buluştuğu alandır. Burada yaptığımız çalışmalarda çok sayıda yavru köpek balığı tespit ettik. Buranın kum, sapan köpek balığı gibi çok sayıda türün beslenme, yavrulama, bakım ve üreme alanı olduğunu gördük" dedi.

Türk kara sularındaki köpek balığı popülasyonunun son 50 yılda yüzde 90 azaldığını belirten Prof. Dr. Ayas, "Bunun temel sebeplerinden birisi, balıkçılık faaliyetidir. Balıkçılık faaliyetinde bu türler, ıskarta ya da hedef dışı tür olarak yakalanıyor ve bir şekilde ölüyor. Ülkemizde tüketimi olmasa da balıkçılık faaliyeti nedeniyle köpek balığının nesli kritik seviyelere ulaştı" diye konuştu.

'DENİZ KORUMA STATÜSÜ' ÖNERİSİ

Acil eylem planı yapılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ayas, "Köpek balıklarının olduğu yerlerde, üreme, beslenme ve yavru bakım alanlarında deniz koruma statüsü olması gerekir. Çünkü burada yapılan küçük ölçekli balıkçılıktan diğer faaliyetlere, köpek balıklarının son sığınma alanı olan yerler olumsuz etkileyecektir. Bu anlamı ile de köpek balıklarının ürediği alanların çok önemli alanlar olduğu ve bunları 'bayrak tür' olarak değerlendirilebileceği ve buralarında kesin korunma statüsüne kavuşması gerekir. Köpek balıklarının ekosistemde çok önemli fonksiyonel görevleri vardır. Köpek balıkları diğer beslendiği türlerin popülasyonunu dengede tutar. Diğer yararları nedeni ile deniz ekosistemi için kritik türler arasında bulunur. O anlamı ile Göksu deniz alanının köpek balıklarının korunması için yeniden gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi gerekir" dedi.