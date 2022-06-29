Türk kara sularına itilen lastik bottaki 49 göçmen kurtarıldı - Haberler

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Türk kara sularına itilen lastik bottaki 49 göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı - Fatih Emrah Erdoğan - Güncel
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Türk kara sularına itilen lastik bottaki 49 göçmen kurtarıldı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 49 göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 49 göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 49 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik Komutanlığı 'TCSG-28' botuna alarak kurtardı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı Yunanistan Güncel Haberler

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